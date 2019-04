Jeden z czterech nowych wiaduktów w Porcie Gdańsk prawie ukończony. W czwartek 4.04.2019 zawisła na nim „wiecha” [zdjęcia, film]

Wiadukt WD-4 przebiega nad torami sieci kolejowej w Porcie Zewnętrznym. Jego rozpiętość – 17,44 metra – jest dostosowana do lokalizacji torów które się pod nim znajdą. Długość obiektu wynosi 41,10 m. Wiadukt będzie oświetlony, a poza jezdniami znajdzie się tam również ciąg pieszo-rowerowy ułatwiający komunikację.

Do budowy użyto m.in. 1300 m sześc. betonu i 210 ton stali. Wiadukt powstał z 24 zamontowanych belek o długości 18 m i wadze 12 ton każda. Belki ustawiono przy pomocy żurawia o udźwigu 100 ton z dokładnością co do 1 cm.

Obiekt mostowy WD-4, ze względu na trudne warunki gruntowe, został posadowiony pośrednio na prawie 20-metrowych palach zwieńczonych oczepem. Jego budowa wymagała przebudowy istniejących sieci uzbrojenia pod ziemią.