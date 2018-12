Jedyna taka noc w roku – sylwester na morzu

To nie będzie zwykły bal…

Sylwester na morzu nie może być nudny. W tę wyjątkową nocy duch złotej ery transatlantyków zagości na pokładzie promu Stena Spirit. 31 grudnia, podczas Captain’s Coctail Party, wszystkich uczestników oficjalnie powita kapitan wraz z załogą promu. Elegancka kolacja przerodzi się w Bal Kapitański, a gustowne dekoracje sprawią, że każda kobieta poczuje się jak Kate Winslet, a każdy mężczyzna – jak Leonardo DiCaprio. Zarówno podczas kolacji, jak i imprezy sylwestrowej, obowiązywać będzie elegancki dress code – panie w sukniach balowych i panowie przyodziani w garnitur czy frak z pewnością będą prezentować się stylowo i poczują wyjątkową atmosferę pożegnania ze starym i powitania Nowego Roku. Do tańca zaprosi muzyka – cztery parkiety taneczne, między którymi będzie można się dowolnie przemieszczać, wypełnią cztery różne gatunki muzyczne, a zabawa na żadnym z nich z pewnością nie będzie nudna. O północy nie zabraknie oczywiście uroczystego odliczania i toastu, a magii wyjątkowej chwili doda pokaz sztucznych ogni nad Zatoką Gdańską obserwowany z pokładu promu. Tańcom i dobrej zabawie nie będzie końca! O najwytrwalszych załoga pokładowa zadba aż do rana, by następnego dnia powitać wszystkich gości uroczystym śniadaniem noworocznym.

W rejs promem ze smakiem

Szef kuchni Stena Spirit przygotował dla gości spędzających sylwestra na morzu kulinarną podróż w najlepszym stylu. Smaki inspirowane siedmioma morzami świata, serwowane zarówno podczas galowej kolacji sylwestrowej, jak i śniadania noworocznego oraz lunchu następnego dnia, zachwycą koneserów. W wykwintnym menu znajdą się potrawy zimne i gorące: przystawki, sałaty, zupy, ryby i owoce morza, mięsa, dania jarskie oraz desery, a napoje każdego wprowadzą w szampański nastrój. Śledź z kardamonem, jajka z kawiorem, sałatka z arbuza i fety z miętą, a także sandacz zapiekany pod beszamelem, królik w sosie śmietanowym i faszerowana perliczka – to tylko niektóre potrawy, na których skosztowanie goście płynący w ten niezwykły rejs promem będą mieć całą noc. Do bufetu sylwestrowo-noworocznego szef kuchni zaprosi gości, otwierając drzwi restauracji Taste, Metropolitan, Food City oraz Lounge. Brzmi smakowicie i ciekawie zarazem!

Niezapomniana noc

Taniec i wyśmienite jedzenie to tylko część wieku atrakcji, które czekają na uczestników rejsu promem. Uczestnicy rejsu będą mogli skorzystać z bogatej oferty sklepu pokładowego, oferującego szeroki wybór markowych kosmetyków i alkoholi w specjalnych cenach. Dla tych, którym po całonocnej zabawie zamarzy się relaks w stylu VIP, otworzą się drzwi Pure Nordic SPA, gdzie będzie można skorzystać z sauny i jacuzzi. Niezapomnianą, nielimitowaną i wliczoną w koszt rejsu promem atrakcją – dla wielu najważniejszą – będzie oczywiście podziwianie malowniczego otoczenia wzburzonych fal na otwartym pokładzie promu. Nie można wyobrazić sobie lepszej scenerii do podsumowania starego roku i podejmowania noworocznych postanowień. Po takiej regeneracji każdy nabierze siły na więcej, dlatego na gości Balu Kapitańskiego czeka również możliwość przedłużenia imprezy sylwestrowej! Załoga promu będzie gotowa wypłynąć w wieczorny Rejs Noworoczny, z którego powrót przewidziany jest dopiero 2 stycznia.

Bilety promowe do Nowego Roku

Sylwester na morzu to oryginalny sposób na doskonałą zabawę w najlepszym stylu, z którą nie może się równać żadna inna rozrywka. Wielki bal, uroczysta kolacja z wykwintnym menu, taniec, fajerwerki rozbłyskujące nad powierzchną morza, rejs promem – właśnie tak brzmi przepis na szampańską zabawę do białego rana, idealne zakończenie starego i rozpoczęcie Nowego Roku! Bilety promowe można kupić online: https://www.stenaline.pl/do-szwecji/rejsy-turystyczne/sylwester. Tu przedstawiono również szczegółowy program rejsu promem. Liczba miejsc jest ograniczona – warto więc pospieszyć się z rezerwacją, by nie stracić okazji – sylwester na morzu zdarza się tylko raz w roku! Ahoj, 2019!