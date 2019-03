Jedzenie to przyjemność!

Już ponad 77 proc. Polaków wskazuje jakość jako jeden z najważniejszych czynników wpływających na wybór produktów. Co więcej, blisko siedmiu na 10 badanych przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, deklaruje, że jest w stanie zapłacić więcej za asortyment wysokiej jakości*. A to może oznaczać, że żywność to nie tylko źródło niezbędnych składników odżywczych, ale także przyjemność.

Zasmakuj w kuchniach świata

Aromatyczne sery, długo dojrzewające wędliny, charakteryzujące się głębią smaku ryby czy zyskujące na popularności antipasti. Produkty, które jeszcze niedawno pojawiały się na naszych stołach przy specjalnych okazjach, coraz częściej trafiają do koszyka z codziennymi zakupami. To efekt większej dostępności – również cenowej – produktów wysokiej jakości oraz naszej fascynacji kuchniami świata. Szczególnie zasmakowaliśmy w tych z południa Europy. Bliska jest nam zwłaszcza kuchnia włoska. Oliwy z oliwek, makarony, przetwory warzywne czy właśnie przekąski na bazie oliwek i papryczek – to produkty, które pozwalają w prosty sposób wyczarować pyszny obiad czy wykwintną kolację. Osoby, które chcą smakować życie każdego dnia, znajdą w sieci Kaufland wyjątkową linię produktów Exquisit.

Przyjemność na talerzu

Produkty sieci oferowane pod marką własną Exquisit, obejmują mięso, nabiał, słodycze czy desery, które charakteryzuje wysoka jakość składników i doskonały smak. Dostawcy dbają o to, aby każdy kęs był wyjątkowym doświadczeniem dla nas i naszych gości. Od 21 marca w ofercie sieci Kaufland można znaleźć m.in. wykwintne sery - pleśniowy Roquefort z mlekiem owczym (9,49 zł), Mozarella di Bufala (9,99 zł) czy miękkie sery z truflami i pesto (8,49 zł) – a także smakowe oliwy z oliwek (7,99 zł), makaron tagliatelle z chilli lub czosnkiem (5,99 zł), risotto z borowikami czy parmezanem (5,99 zł) oraz wybrane rodzaje pesto (7,49 zł) i antipasti (10,99 zł). Kulinarna uczta jest więc na wyciągnięcie ręki.

Oferta obowiązuje w sklepach Kaufland od 21 do 27 marca 2019 r. Szczegółowa oferta dostępna na stronie www.kaufland.pl lub w aktualnej gazetce promocyjnej.

* Badania ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, organizatora Konkursu „Teraz Polska”