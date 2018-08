Gdańscy policjanci z wydziału ruchu drogowego przeprowadzili we wtorek 7 sierpnia nietypową interwencję. Pomogli jeleniowi, który błąkał się po obwodnicy Trójmiasta.

We wtorek 7 sierpnia gdańscy policjanci z wydziału ruchu drogowego podjęli nietypową interwencję.Funkcjonariusze przeprowadzili jelenia błąkającego się po trójmiejskiej obwodnicy do najbliższej bramki prowadzącej do terenów leśnych. Po otwarciu bramy przez policjantów- wdzięczny jeleń... uciekł.