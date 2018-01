Jerzy Stuhr spotka się ze swoimi fanami w związku z najnowszą książką, autobiografią "Moje smoki na dobre i złe". I o tych smokach, które trzeba pokonać lub się z nimi zaprzyjaźnić opowie aktor.

Jak mówią jego fani - mistrza Stuhra nigdy dość. Za co jest bardziej kochany? Za Maksa Paradysa w"Seksmisji" czy może za komisarza Rybę w "Killerze"? Szyszkownik Kilkujadek w "Kingsajzie" też jest właściwie aktorsko nie do podrobienia. Dzieciom jego głos będzie się już na zawsze kojarzył z osiołkiem ze "Shreka".Jerzy Stuhr to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów filmowych i teatralnych, a także reżyser i wykładowca akademicki. To także pisarz i scenarzysta. Bystry i często krytyczny obserwator rzeczywistości. Wyreżyserował siedem własnych filmów (ostatni to "Obywatel") i zagrał wiele niezapomnianych ról, nie tylko tych komediowych. Jest także autorem lub współautorem sześciu książek m.in. "Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce" oraz "Udawać prawdę".Tym razem aktor spotka się ze swoimi fanami w związku z najnowszą książką, autobiografią. I o tych smokach, które mogą być złe, ale też dobre i które trzeba pokonać lub się z nimi zaprzyjaźnić, Jerzy Stuhr opowie.A to fragmencik książki na zachętę:Książka to opowieść o korzeniach, o drodze do aktorstwa i o ważnych dla niego ludziach.