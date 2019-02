Jest kolejny, szósty już termin uruchomienia Systemu Informacji Pasażerskiej na peronach dalekobieżnych w Gdańsku Wrzeszczu i Oliwie

Montaż monitorów nowoczesnego Systemu Informacji Pasażerskiej na kilku trójmiejskich stacjach - Gdynia Główna, Orłowo, Sopot, Gdańsk Oliwa i Wrzeszcz przeprowadzono na przełomie 2017 i 2018 roku. Mimo, że ekrany wiszą od tak długiego czasu, to wciąż są zaklejone roboczymi taśmami i nie pokazują prawidłowych rozkładów jazdy. Na naszych łamach wielokrotnie opisywaliśmy niedotrzymanie przez PKP PLK kolejnych terminów uruchomienia SIP. Ostatnim podawanym przez kolejarzy z Warszawy był koniec 2018 r.

Jak podaje branżowy portal rynek-kolejowy.pl najnowszym terminem zakończenia testów systemu jest 31 marca.

– Czasochłonność uruchomienia SDIP (System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) w omawianej lokalizacji wynika z tego, że na przedmiotowej linii zabudowane są systemy srk (sterowania ruchem kolejowym) dwóch dostawców. Dla prawidłowej pracy systemu konieczna jest prawidłowa współpraca systemu dyspozytorskiego z obydwoma typami systemów srk. Kalibracja wszystkich współpracujących ze sobą systemów jest skomplikowana i czasochłonna. W trakcie tego procesu ujawniane są detale funkcjonalne, które same w sobie nie stanowią przeszkody w prawidłowej pracy poszczególnego systemu, ale wpływają na poprawność funkcjonowania całego SDIP. Nieprawidłowość, która pojawia się w którymkolwiek z systemów może mieć wpływ na poprawność wygłoszonego lub wyświetlanego komunikatu. Taki stan rzeczy bardzo utrudnia analizę problemu i wydłuża czas jego rozwiązania. Kolejnym elementem, który wymaga ustabilizowania jest baza danych PDP, z której korzysta SDIP. Baza ta prowadzona jest przez zarządcę infrastruktury, ale za jej uzupełnianie odpowiadają przewoźnicy kolejowi. Niekiedy zdarza się, że wprowadzane przez nich dane nie są ze sobą spójne, tzn. każdy z przewoźników wprowadza informację o swoich pociągach w inny sposób. Dla automatu, jakim jest SDIP brak spójności danych źródłowych stanowi problem w ich prawidłowej interpretacji – wyczerpująco wyjąśnił w odpowiedzi na interpelację posłanki wiceminister Bittel.

Brak SIP dotkliwy dla pasażerów jest szczególnie na dworcu we Wrzeszczu, który po uruchomieniu w 2015 r. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, stał się właściwie najważniejszą stacją kolejową w Trójmieście. To tutaj, nie do Gdańska Głównego, dojeżdżają szynobusy PKM z Kościerzyny, Kartuz i co najważniejsze na lotnisko w Rębiechowie. Przed rokiem zamontowano tu w sumie na peronach w w tunelach w sumie 20 monitorów oraz sześć tzw. infokiosków.

Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że SIP od dawna funkcjonuje na peronie należącym do PKP SKM Trójmiasto. Szynobusy PKM od początku jednak we Wrzeszczu korzystają właśnie z peronów dalekobieżnych, zarządzanych przez PKP PLK. W związku z tym widok pasażerów - zarówno miejscowych jak i przyjezdnych - biegających po peronach w poszukiwaniu swojego pociągu to niestety we Wrzeszczu norma.

Praktycznie codziennie ktoś pyta mnie z którego peronu odjeżdża pociąg na lotnisko. Z dworca we Wrzeszczu korzysta wielu obcokrajowców, choćby studentów z Erasmusa, którzy mieszkają w pobliskich akademikach Politechniki Gdańskiej. To co się dzieje z tymi ekranami to jest kpina. No ale jasne, kogo w centrali PKP w Warszawie obchodzi jakiś dworzec we Wrzeszczu.

- mówi pan Mateusz, który dojeżdża z tej stacji do pracy.