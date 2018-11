Jest szansa skrócenia kolejek na kosztowne badania ambulatoryjne. Pomorski NFZ wyda dodatkowo ponad 4 miliony złotych na diagnostykę

W Gdańsku inauguruje działalność Copernicus Mamma Centrum [zdjęcia]

Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

To dobra wiadomość dla mieszkanek Pomorza. W należącym do Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w Gdańsku budynku A inauguruje dziś działalność Copernicus Mamma Centrum – ośrodek dla kobiet z chorobami piersi, zarówno zmian łagodnych, jak i raka. Mogą się do niego zgłaszać i to b...