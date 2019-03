Kacper Płażyński gratuluje i zadaje Aleksandrze Dulkiewicz pięć pytań

AKTUALIZACJA, WTOREK 5.03

Na część pierwszego pytania K. Płażyńskiego dotyczącą zasiadania w radzie nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej szwagra zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza odpowiedział Urząd Marszałkowski:

"Wczoraj (4 marca) radny miasta Gdańska Kacper Płażyński (PiS) zadał nowej prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz pięć pytań odnoszących się m.in. do problematyki zasiadania w radach nadzorczych (cyt.: Czy nowe władze Gdańska zerwą z patologią polegającą na tym, że członkowie rodzin wysoko postawionych urzędników czerpią korzyści z piastowania stanowisk w przedsiębiorstwach podległych Miastu Gdańsk, bądź z prowadzenia interesów z miastem i zależnymi od niego spółkami?). Jako jednym z przykładów radny Płażyński posłużył się osobą pana Macieja Glamowskiego i spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

W związku z tym spieszymy poinformować, że:

1. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. (PKM) jest spółką powołaną przez Samorząd Województwa Pomorskiego na mocy Uchwały Nr 1170/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31.05.2010 r. Od samego początku funkcjonowania PKM 100 % kapitału zakładowego tej spółki posiada Województwo Pomorskie. Tym samym w żadnej mierze nie jest to spółka podległa czy też zależna od Miasta Gdańsk.

2. Pan Maciej Glamowski został w dniu 22 czerwca 2016 r. powołany do Rady Nadzorczej PKM przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na trzyletnią kadencję.

3. Pan Glamowski złożył z dniem 20 lutego 2019 r. z własnej inicjatywy rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PKM. Stosowny wniosek o wykreślenie pana Glamowskiego ze składu Rady Nadzorczej PKM został złożony do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto mieć na względzie że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej przed upływem kadencji, a mandat członka rady nadzorczej może wygasnąć m.in. na skutek rezygnacji. Do złożenia rezygnacji przez członka radu nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Taka rezygnacja dla swojej skuteczności nie potrzebuje wpisu do KRS.

4. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że zakaz zasiadania przez prezydentów miast w radach nadzorczych dotyczy spółek z udziałem danej gminy, nie jest to więc przypadek odnoszący się do pana Glamowskiego, wybranego na Prezydenta Miasta Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie) oraz spółki PKM (należącej w 100 % do Województwa Pomorskiego)."

WCZORAJ PISALIŚMY:

Pierwsze z pięciu pytań radnych PiS zadanych świeżo wybranej prezydent Gdańska, dotyczy ich zdaniem patologicznej sytuacji, polegającej na tym iż członkowie rodziny wysoko postawionych urzędników miejskich piastują rozmaite funkcje w przedsiębiorstwach podległych lub współpracujących z miastem.

- Przykładem jest szwagier prezydenta Pawła Adamowicza, który zasiada obecnie, co wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, w radzie nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, mimo że jest prezydentem Grudziądza, czyli miasta położonego w innym województwie. Także teściowa pana prezydenta świadczyła działalność ubezpieczeniową na rzecz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Naszym zdaniem to działania wątpliwe etycznie które powinny się skończyć - mówił K. Płażyński.

Politycy PiS pytają też prezydent Dulkiewicz o zasiadanie w spółkach miejskich osób na których ciążą zarzuty prokuratorskie. Jako przykład podana została Halina P., była zastępczyni dyrektora Wydziału Skarbu magistratu która wkrótce stanie przed sądem, a będącą, jak podkreślono, członkiem rady nadzorczej miejskiej spółki zarządzającej gdańskim stadionem.

- Ostatnie zarzuty wobec niej dotyczyły skandalicznej sprzedaży bloku z mieszkańcami przy al. Grunwaldzkiej 597. Drugim oczywistym przykładem jest pani Teresa K., czyli była prezes wspomnianej już PSSE, na której również ciążą zarzuty prokuratorskie dotyczące niegospodarności na kwotę 3,5 mln zł, a decyzją sądu jej syn, który miał być mózgiem całej tej operacji. jest cały czas tymczasowo aresztowany. Pani Teresa K. jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej Międzynarodowych Targów Gdańskich - podkreślał Płażyński.

Opozycyjni radni oczekują też, by sama prezydent oraz jej zastępcy zrezygnowała z zasiadania w radach nadzorczych podległych miastu spółek.

- To był postulat często pojawiający się w ostatniej kampanii samorządowej. Przypomnę, że taką potrzebę wyrażało nie tylko środowisko PiS, ale i Koalicji Obywatelskiej. Pani prezydent zasiada obecnie w radzie nadzorczej wspomnianej już spółki zarządzającej stadionem - dodawał Płażyński.

Pozostałe dwa pytania polityków PiS dotyczyły nietransparentnych ich zdaniem relacji magistratu z biznesem, a w szczególności z deweloperami oraz trwającego wg. nich procesu upolitycznienia Europejskiego Centrum Solidarności, wyrażające się m.in. poprzez "organizowanie w ECS wieców wyborczych".

Zapytaliśmy także K. Płażyńskiego o to, jak klub PiS będzie głosował w sprawie przyszłości pomnika i placu ks. Henryka Jankowskiego na najbliższej czwartkowej sesji rady miasta.

- Wciąż rozmawiamy na ten temat, nasze stanowisko w tej sprawie przedstawimy na samej sesji - odpowiedział Płażyński.

