Kacper Płażyński o Gdańskich Nieruchomościach: ustawione przetargi, nieprawidłowości. Poważne wątpliwości mają dotyczyć 5 umów

- W Gdańskich Nieruchomościach możemy mieć do czynienia z tak zwanym ustawianiem przetargów przy remontach do wysokości 30 tysięcy euro – powiedział Kacper Płażyński, radny Prawa i Sprawiedliwości.

- Remonty wykonywane są "na gębę". Umowy są zawierane dopiero po wykonaniu remontów. Takich sygnałów dostajemy więcej i będziemy je analizować. To są niepokojące zjawiska. Liczymy na szybki komentarz władz Gdańska i Gdańskich Nieruchomości – dodał.

Poważne wątpliwości mają dotyczyć 5 umów, do których dotarli radni PiS. Z analizy jednej z nich - z lutego 2018 r., ma wynikać, że wykonawcy usługi usunięcia zatorów zapłacono o 40 proc. więcej, niż wynikałoby to z umowy. W umowie widnieje kwota 43665 zł, natomiast łączny koszt wynikający z faktur opiewa na kwotę 61438,5 zł. Wydatki przekroczono o 17773,5 zł.

Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w gdańskiej polityce mieszkaniowo-komunalnej trafiła już do Biura Rady Miasta Gdańska. Radni PiS: Elżbieta Strzelczyk, Kacper Płażyński i Andrzej Skiba zadają w niej 6 pytań Aleksandrze Dulkiewicz, p.o. prezydenta Gdańska. Pytają m.in. o to, ile przypadków zweryfikowano, gdy Gdańskie Nieruchomości płaciły wykonawcom więcej, niż wynikałoby to z zawartej umowy i czy ktoś został za to pociągnięty do odpowiedzialności służbowej.

Radni na razie nie planują zawiadamiać prokuratury. Dalsze działania uzależniają od odpowiedzi władz.

- Zdaniem wielu mieszkańców Gdańska, Gdańskie Nieruchomości to stajnia Augiasza. Otrzymujemy masę sygnałów z różnych dzielnic, gdzie mieszkańcy narzekają też na utrudnioną komunikację z Biurami Obsługi Mieszkańców – komentuje Andrzej Skiba, radny Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku.

O komentarz poprosiliśmy przedstawicieli Gdańskich Nieruchomości. Czekamy na odpowiedź.

Główne zarzuty radnych PiS wobec Gdańskich Nieruchomości

1. W Gdańsku mogło dojść do tzw. ustawiania przetargów z kategorii tych, które szacowane są na kwotę do 30 000 EURO każdy, które nie są realizowane w ramach przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Gmina Miasta Gdańska płaciła za wystawiane faktury więcej, niż wynikać by to powinno z zawartych z wykonawcami umów. Przykładem jest Umowa nr 2/2018/TR z dnia 12.02.2018 roku. Koszt wedle umowy to 43 665 zł, natomiast łączny koszt wynikający z faktur opiewa na kwotę 61 438,5 zł. Przekroczono wydatki o 17 773,5 zł tj. o ponad 40 procent.

3. Występują poważne problemy związane z niewłaściwym opisywaniem i księgowaniem faktur, mogące świadczyć o tym, że umowy są zawierane dopiero po realizacji remontów.

4. Brakuje podstawowych dokumentów związanych z procedurą wyboru oferty wynikających z Zarządzenia 03/2016 wydanego przez Dyrektora Gdańskich Nieruchomości.

5. Gdańskie Nieruchomości, pomimo ciążącego na nich obowiązku, nie udostępniają dokumentów na potrzeby kontroli, również tych prowadzonych przez radnych Miasta Gdańska w myśl znowelizowanych przepisów Ustawy o samorządzie gminnym, Art. 24 Ust. 2.

Oświadczenie Gdańskich Nieruchomości

W nawiązaniu do dzisiejszej konferencji prasowej radnych Prawa i Sprawiedliwości Pani Elżbiety Strzelczyk, Pana Kacpra Płażyńskiego i Pana Andrzeja Skiby, informujemy, że szczegółowe wyjaśnienia poruszanych kwestii zostaną przekazane niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji, o której była mowa podczas konferencji. Jednocześnie, informujemy, że procedury przetargowe realizowane przez Gdańskie Nieruchomości, w zależności od wartości szacunkowej zamówienia, prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w tym Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

