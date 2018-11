Kaczyński kontra Wałęsa przed sądem i okrzyki "Będziesz siedział!". PILNE: Będzie proces. Do ugody nie doszło

- Ja bardzo przepraszam, oczywiście chętnie bym odpowiedział na państwa pytania. Tu nie ma po prostu do tego warunków. Mamy do czynienia z grupą awanturników, którzy zakłócają pracę sądu – mówił jeszcze przed salą rozpraw na ciasnym korytarzu do dziennikarzy Jarosław Kaczyński . Jego ostatnie słowa zagłuszyło skandowane przez kilkunastu demonstrantów trzymających m.in. hasła „Kaczyński wyrzuca niepełnosprawne dzieci ze szkół” i „Konstytucja”: - Lech Wałęsa! Lech Wałęsa!

Sąd decyduje się na kilkuminutową przerwę, w trakcie której ma podjąć decyzję co do określenia meritum sprawy.

Mówi też o listach, w których powtarzają się podobne oskarżenia: - Sądzę, że ze względu na sławę pozwanego w świecie to jego wypowiedzi miały konsekwencje takie, że prowadziły do zwiększenia się liczby tego typu oskarżeń - słyszymy.

- Nie pogodziłem się – odpowiada Kaczyński na pytanie sędziów na to czy pogodził się ze śmiercią brata i tłumaczy, że bardzo często odwiedza jego symboliczny grób – nawet 10-12 razy w miesiącu. Dopytywany przez sąd o wpływ wypowiedzi obciążających go winą za katastrofę smoleńską na jego wizerunek polityczny stwierdza: - To jest skrajne dezawuowanie.

- To jest oskarżenie, że nie tylko nie dbałem ożycie swojego brata i bratowej, ale też życie około 90 innych osób, w tym przynajmniej kilku bardzo mi bliskich. Jest to więc oskarżenie wyjątkowo obraźliwe – mówi dalej szef PiS. - Miarka została przebrana – tłumaczy decyzję o pozwie.

- Treść tej rozmowy nie jest przedmiotem badania, a jedynie to co o tej treści mógł wiedzieć pozwany – zastrzega s. Klawonn.

Sędzia Weronika Klawonn tłumaczy, że sprawa w tej materii jest już zamknięta bowiem była ona analizowana na posiedzeniu w marcu 2018 r. Dodaje, że reprezentanci Wałęsy zamiast udowodnić fakty chciała by to sąd fakty ustalił.

- Te wypowiedzi to nie są wypowiedzi o faktach. Mają charakter ocenny, ale znajdują odzwierciedlenie w faktach – twierdzi radca prawny Lecha Wałęsy, Paweł Janc , który przekonuje sędziów, że „zasadne jest przeprowadzenie dowodu w zakresie prawdy lub fałszu”. - Gdyby sąd uznał, że są to wypowiedzi, które mają charakter ocenny to i tak wnoszę o przeprowadzenie dowodu na okoliczność tego, że mają one oparcie w faktach – zaznacza.

Do prezesa PiS kierowali oni również okrzyki: - Będziesz siedział! Będziesz siedział! Władza minie! Wstyd zostanie!

Kilka minut później na korytarzu pojawił się również były prezydent.

- Dziękuję – odpowiedział Lech Wałęsa na skandowanie swojego nazwiska. - Widzę, że zwolennicy. A gdzie przeciwnicy? Ja chciałem do nich iść bo lekarza potrzebują chorzy, a nie zdrowi. Wy jesteście zdrowi to nie potrzebujecie Wałęsy. Wszystko co powiedziałem, podtrzymuję, potwierdzam – zaznaczył.

Jeszcze przez chwilę obaj politycy dosłownie „ramię w ramię” oczekiwali przed salą rozpraw.

- Po co ja pana robiłem ministrem? - zapytał Wałęsa.

- A po co ja pana prezydentem? - odpowiedział pytaniem Kaczyński.

- Naród nie ty! - wykrzyknął w odpowiedzi jeden z demonstrantów.

W gorącej atmosferze lider partii rządzącej i jeden z przywódców opozycji weszli na salę rozpraw, gdzie powitał ich trzyosobowy skład sędziowski.

- Mamy za sobą 100 rocznicę niepodległości Polski i to jest moment wielu refleksji na temat historii naszej ojczyzny i naszej aktualnej sytuacji. Wszyscy, jak tu jesteśmy na tej sali wiemy jedno: pojednanie naszej ojczyźnie służy i że pojednanie to jest to, co leży w interesie Polski i jej obywateli, dlatego zwracam się do państwa z taką prośbą i taką propozycją: czy widzicie państwo możliwość aby tę sprawę w jakiś sposób zakończyć ugodowo? – pytała przewodnicząca rozprawie, sędzia Weronika Klawonn.

Kaczyński zadeklarował gotowość do pojednania pod warunkiem, że b. prezydent przeprosi go za słowa, w których Wałęsa zarzucił mu, że to on miał wydać polecenie nakazujące lądowanie w Smoleńsku „czym doprowadził do katastrofy lotniczej”. Gotów był zapomnieć o wypowiedziach, w których przywódca strajku z Sierpnia 1980 r. mówił, że szef PiS nie jest „zdrowy, zrównoważony psychicznie” i że to Kaczyński wydał polecenie „wrobienia” Wałęsy (nieprawdziwego przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL).

- Jestem gotów do pojednania. Jak na sali sejmowej mówił prezes Kaczyński, to pojednanie może być, ale trzeba się przyznać najpierw. Wszystko co powiedziałem do tej pory, wykonałem to w koncepcji politycznej wypowiedzi, więc ja się nie mam do czego przyznawać. To daje mi prawo wypowiedzi politycznej. Tak ja sądzę i to wszystko podtrzymuję. Mogę nawet dołożyć jeszcze, ale to w zależności od potrzeb – odpowiedział Wałęsa, który również zadeklarował gotowość do pojednania.

Następnie w trakcie zapowiadanej na 15 minut, a trwającej kilkadziesiąt przerwy obie strony zapoznawały się z zaproponowaną przez sąd treścią ugody. Na ich decyję wciąż czekamy. O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!