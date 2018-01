Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

W sobotę Lechia oficjalnie opublikowała listę piłkarzy, którzy najbliższe dni spędzą na obozie przygotowawczym w Turcji. Zgodnie z przewidywaniami, nie znalazło się w niej nazwisko Rafała Wolskiego.

Do Belek w Turcji, poza Rafałem Wolskim, nie polecą też m.in. Mateusz Matras, Romario Balde, Grzegorz Kuświk, Michał Nalepa i Damian Podleśny. Nie da się ukryć jednak, że to Wolski jest największym nieobecnym w tym zestawieniu.



O co właściwie chodzi z Wolskim? Przypomnijmy, że piłkarz podobno miał się zdenerwować, że nie otrzymywał pensji, choć już zaległości zostały wyrównane. Jednak nie to miało być decydujące. Zawodnik już wcześniej nie krył się z tym, że chciałby zagrać w Legii Warszawa. Problem w tym, że mistrzowie Polski albo w ogóle nie składali oferty, albo była bardzo słaba.



A co na to wszystko sam zawodnik?



- Dotarły do mnie te wszystkie informacje i naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi, co się dzieje. Nie mówiłem ludziom w Lechii, że chcę teraz koniecznie odejść z Gdańska. Wiem przecież, że mam szansę znaleźć się w reprezentacji na mistrzostwa świata i bardzo mi na tym zależy - mówił nam ostatnio Wolski.



Zawodnik w najbliższych dniach będzie trenował na boisku przy ulicy Traugutta z pozostałymi piłkarzami, którzy nie wylecieli na obóz do Turcji.



Kadra Lechii Gdańsk na obóz w Belek w Turcji



bramkarze: Dusan Kuciak, Maciej Woźniak, Oliver Zelenika



obrońcy: Błażej Augustyn, Adam Chrzanowski, Gerson, Mateusz Lewandowski, Mato Milos, Joao Nunes, Paweł Stolarski, Steven Vitoria, Jakub Wawrzyniak, Grzegorz Wojtkowiak



pomocnicy: Lukas Haraslin, Milos Krasić, Patryk Lipski, Flavio Paixao, Daniel Łukasik, Sebastian Mila, Joao Oliveira, Sławomir Peszko, Florian Schikowski, Simeon Sławczew



napastnicy: Marco Paixao, Przemysław Macierzyński, Mateusz Żukowski

