Kalendarz 2019 Dziennika Bałtyckiego. Wielka galeria zdjęć od Czytelników. Czekamy na zdjęcia i publikujemy nadesłane z powiatu gdańskiego

Co roku do Dziennika Bałtyckiego dołączany jest kalendarz. Każdy miesiąc to zdjęcie naszego Czytelnika bądź Czytelniczki. Czekamy na Wasze prace do 30 listopada. Jeśli macie piękną fotografię, która Waszym zdaniem powinna się tam znaleźć, podzielcie się nią! Tymczasem przejrzyjcie razem z nami nadesłane prace!