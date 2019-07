Kamienica przy al. Grunwaldzkiej 597 w Gdańsku. Za dom sprzedany z lokatorami prace społeczne dla urzędniczki

- Oskarżona, posiadając wiedzę, że spółdzielnia 15 października 2015 roku sprzedała go, nie podjęła działań mających na celu ochronę gminnych zasobów mieszkaniowych - tłumaczyła prokurator Grażyna Wawryniuk , rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Nadto, w lutym 2016 roku udzieliła odpowiedzi Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańska, w której wbrew wcześniejszemu, wielokrotnie prezentowanemu przez siebie stanowisku, poinformowała, że budynek ten stanowi własność spółdzielni. Skutkowało to wydaniem 25 marca 2016 roku nieruchomości nabywcy. Gmina poniosła szkodę poprzez zmniejszenie zasobów mieszkaniowych - dodała.

- Nikt niczego nam nie powiedział na temat zmian. Zostaliśmy oddani albo sprzedani w prywatne ręce jako „wkładka mięsna”. Decyzje były podejmowane ponad naszymi głowami - skarżyli nam się prawie 2,5 roku temu mieszkańcy Grunwaldzkiej 597, którzy z kwaterunku trafili tam do lokali komunalnych już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Jak tłumaczyli urzędnicy, choć lokatorzy przez dekady płacili komunalny czynsz, to nagle okazało się, że ich dom należy do spółdzielni mieszkaniowej, która w 1970 roku otrzymała w użytkowanie wieczyste ziemię, na której stoi. Prezes spółdzielni tłumaczył z kolei „Dziennikowi Bałtyckiemu”, że gdy się o tym dowiedział, usiłował sprzedać nieruchomość miastu. Dopiero niepowodzenie tych wysiłków miało skłonić go, by znaleźć prywatnego kupca.