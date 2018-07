(© Piotr Hukało)

Junior Wybrzeża bez problemu przeszedł przez gdańskie półfinały.W piątek Karol Żupiński powalczy o mistrzostwo świata w Toruniu.

W środę na gdańskim torze odbyły się półfinały zawodów FIM Speedway Youth World Championships 250 cc. Pierwszy półfinał wygrał Szwed Philip Hellstrom-Bangs. Zaraz za nim uplasował się Mateusz Bartkowiak z gorzowskiej Stali. Do finału w Toruniu awansowało ośmiu pierwszych zawodników z każdego półfinału. Bliski awansu był Filip Nizgorski. Zawodnikowi GKM-u Grudziądz do ósmego Brytyjczyka, Jordana Palina zabrakło dwóch punktów.



W drugim półfinale startował gdańszczanin Karol Żupiński, który w zeszłym roku wywalczył Wicemistrzostwo. Junior Wybrzeża bez problemu wywalczył awans, zbierając dwanaście punktów i zajmując drugą lokatę. Przed Żupińskim znalazł się Duńczyk Esben Hjerrlid, który nie przegrał żadnego biegu. Oprócz Szwecji, Danii i Polski w toruńskich finałach wystartują reprezentanci Australii, Norwegii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Do finałów jedną dziką kartę przydzieli jeszcze FIM, a drugą federacja organizatora.



