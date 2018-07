Karuzela Gdańska ma być największą atrakcją tegorocznego Jarmarku św. Dominika. W sobotę, 28.07.2018, odbyło się jej uroczyste uruchomienie. Została wykonana specjalnie dla Gdańska, na wzór karuzeli weneckiej, w rodzinnej włoskiej manufakturze. Ma dwa poziomy, 11,5 m wysokości, 12 m średnicy i jednocześnie kręcić się na niej może 78 pasażerów.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! [niesamowite zdjęcia]

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska [ceny]

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozwiąż quiz!

- Karuzela została wykonana specjalnie dla Gdańska, na wzór karuzeli weneckiej, w rodzinnej włoskiej manufakturze. Zgodnie z tradycją zdobią ją zatem barwne, ręcznie malowane rzeźby: koni, rydwanów, filiżanek i ławeczki. Jedna z postaci jest jednak absolutnie wyjątkowa – to lew, symbol Gdańska. Wszystkie figury są ruchome – galopują, kołyszą się i obracają w rytm stylowej muzyki. Rydwany przystosowane są dla osób niepełnosprawnych – mówił przed otwarciem Jarmarku św. Dominika. - Zwieńczenie karuzeli udekorowane jest ręcznie rzeźbionymi ornamentami i malowidłami przedstawiającymi najważniejsze elementy gdańskiej architektury i krajobrazu: Bazylikę Mariacką, Fontannę Neptuna, ulicę Długą z Ratuszem Głównego Miasta, Żuraw, morski brzeg. Obrazy wykonane zostały według projektów Przemysława Garczyńskiego z wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - dodaje.Karuzela Gdańska to nowy, obowiązkowy punkt na turystycznej mapie miasta, który zachwyci i dużych, i małych. Bo tu czas błogo płynie w stylu retro, a teren wokół karuzeli stał się nową strefą wypoczynku.- Schody prowadzące na taras z karuzelą zaprojektowane zostały w swojej funkcji na wzór słynnych Schodów Hiszpańskich w Rzymie. Taras otaczać będą gazony kwiatów i roślin specjalnie dobranych do tego otoczenia – dodaje Roman Kolicki.