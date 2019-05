Kasia Kowalska wystąpiła w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Gwiazda serii MTV Unplugged zaśpiewała bez prądu [zdjęcia]

Kasia Kowalska, która w ubiegłym roku świętowała 25-lecie pracy artystycznej, zaśpiewała w ramach serii MTV Unplugged

W trakcie tego muzycznego widowiska, na scenie pojawili się również goście specjalni: Edyta Bartosiewicz i Stanisław Soyka, który wraz z Kasią wykonał swój największy hit, „Tolerancja”.

MTV Unplugged to seria koncertów, w których najwybitniejsi artyści prezentują swoje utwory w aranżacjach akustycznych. Pierwszy koncert bez prądu zrealizował w 1987 roku zespół Jethro Tull, a cały cykl MTV Unplugged ruszył od 1989 roku.

Wśród najważniejszych artystów, którzy zostali zaproszeni do projektu MTV Unplugged warto wymienić m.in. Nirvanę, Pearl Jam, Alice in Chains, Lykke Li, Florence and the Machine, czy Alicia Keys.

W Polsce swoją muzykę w wersji akustycznej zaprezentowali dotychczas tacy artyści jak Kayah, Hey, Wilki, Kult, O.S.T.R, Brodka i Bednarek.