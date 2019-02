KAT & Roman Kostrzewski w Klubie Muzycznym Parlament. Zespół promować będzie nowy album „Popiór”

Top Of The Top Sopot Festival 2018. Jak było drugiego dnia? Bitwa na stroje, najnowsze single i Bursztynowy Słowik [zdjęcia]

Bursztynowy Słowik dla Michaila z Rosji. Anastiacia gwiazda z dystansem do siebie. Bitwa na stroje i najnowsze single. Tak najkrócej można opisać drugi dzień festiwalu TOP OF THE TOP w Sopocie.