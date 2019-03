Katarzyna Bosacka w Sopocie. Dziennikarka i prezenterka prowadziła warsztaty "Jak kupować, żeby nie zwariować? " [zdjęcia, wideo]

Jak więc kupować, żeby nie zwariować?

Na tak postawione pytanie Katarzyna Bosacka odpowiadała:

- Jest kilka podstawowych zasad. Po pierwsze, zastanówmy się, czy to co chcemy włożyć do naszego koszyka wygląda jak prawdziwe jedzenie. Czy chleb tostowy wygląda jak coś do zjedzenia, czy jak gąbka do mycia szyb? Czy czipsy ułożone w takiej tubie przypominają jedzenie czy wkładki ortopedyczne do butów dla osób cierpiących na płaskostopie?