Katastrofa była blisko. Kapitan statku pasażerskiego „Danuta” najpewniej zrezygnował z obrońcy

Na umieszczonym w sieci nagraniu wideo ze zdarzenia sprzed niemal dwóch lat wygląda na to, że początkowo „Danuta” zwalnia przed opuszczanym pomostem, by następnie przyspieszyć. Wszystko wskazuje więc, że załoga statku świadomie podjęła decyzję, by nie wycofywać się, a szybciej zakończyć manewr. Być może to zwykła brawura. Niewykluczone jednak, że w oparciu o doświadczenie uznano, że jednostka będzie bezpieczna właśnie wtedy, kiedy zamiast hamować i zawracać szybko opuści miejsce zagrożenia.

Choć ostatecznie do katastrofy nie doszło, pasażerowie, zwłaszcza ci znajdujący się na górnym pokładzie, mogli przeżyć chwile grozy.

Do zdarzenia doszło 25 lipca 2017 roku o godzinie 15.31 po południu. Precyzyjne określenie momentu jest istotne, bowiem punktualnie o godz. 15.30 po trwającym ok. 30 minut „okienku”, kiedy zwodzona piesza kładka na Ołowiankę (wyspę na Motławie, w centrum Gdańska) jest podniesiona, rozpoczęło się opuszczanie konstrukcji, które trwa ok. dwóch minut. Według relacji urzędników „Danuta”, na której pokładzie znajdowało się 139 pasażerów, miała wpłynąć pod pomost na czerwonym świetle.