Kenijczyk Joseph Mumo w zacinającym deszczu wygrał 5 AmberExpo Półmaraton Gdańsk [zdjęcia, wyniki]

5 AmberExpo Półmaraton Gdańsk był dwudniowym świętem biegowym. W sobotnie popołudnie jako pierwsi rywalizowali najmłodsi, a ci mieli do pokonania 200 metrów. Z tym dystansem najlepiej poradził sobie Kacper Mikołajczyk z Rotmanki, a za nim metę przecięło 232 dzieci. W starszej grupie - na dystansie 500 metrów - ze 121 startujących najszybszy okazał się Igor Dudaniec z Gdańska. Wśród najstarszych (1000 m) niedościgniony był z kolei Wiktor Pogorzelski ze Szczytna. Za nim było 26 rówieśników.

Z soboty na niedzielę biegali natomiast ci, którzy zdecydowali się na dystans 10 km. "Nocna Dycha" rozpoczęła się o godz. 23, a chwilę po północy jako pierwsza metę minęła Anna Gosk. Zawodniczka Podlasia Białystok trasę pokonała w czasie 35 minut i 3 sekund. Wygrała nawet z mężczyznami. Drugiego Radosława Zajka z Redy wyprzedziła o 5 sekund, a trzeciego Adama Kosznickiego z Gdańska o 13. Bieg ukończyło 387 osób.

W niedzielę na starcie stanęli biegacze przygotowani na pokonanie półmaratonu oraz ci, którzy wybrali rekreacyjny dystans 5 km. W tej drugiej grupie najszybszy okazał się Michał Derdowski z Mirotek (czas 16.18). Bieg ukończyło 528 osób.

Dużo trudniej mieli zawodnicy na trasie liczącej 21,0975 km. Biegu nie ułatwiał bowiem rzęsisty deszcz. Od początku tempo ustalał Kenijczyk Joseph Mumo. Gonili go Polacy. Kilkunastosekundową stratę starali się kontrolować Łukasz Kujawski z Żukowa oraz Andrzej Rogiewicz z Grudziądza. Adam Głogowski z Gdyni także był aktywny, ale jego strata do prowadzącego Kenijczyka wynosiła w połowie dystansu już około 1,5 minuty.

Mumo utrzymał przewagę do samego końca. Wygrał z czasem 1:07.32. Łukasz Kujawski naciskał do samego końca, ale "kreskę" przeciął ze stratą 8 sekund. Z kolei Rogiewicz do zwycięzcy stracił 36 sekund. Najlepsza wśród kobiet okazała się Iryna Somawa z Białorusi. Czas 1:16.25 dał jej wysokie, 14. miejsce w stawce.

Polacy mają Karolinę Bojar, a Rosjanie Tatianę Zabrodinę