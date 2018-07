Meczem przyjaźni rozpoczął się w Gdańsku kolejny sezon Ekstraklasy. Tym razem ani Lechii Gdańsk, ani Śląskowi Wrocław nie udało się wygrać. Byliście na trybunach? Znajdźcie siebie na zdjęciach!

Na początku spotkania to piłkarze z Gdańska kontrolowali grę. Ofensywa Lechii miała parę okazji, żeby zmienić wynik, ale okazywali się nieskuteczni. Bezbramkowy wynik przełamał dopiero rzut karny wykorzystany przez Flavio Paixao. Portugalczyk mógł w pierwszej połowie jeszcze podnieść wynik na 2:0, ale przy kolejnym rzucie karnym, bramkarza chciał pokonać podcinką. Jakub Słowik obronił karnego i jak się okazało, uratował punkt Śląska.W drugiej połowie spotkanie się wyrównało. Swoje sytuacje mieli zarówno gdańszczanie, jak i piłkarze Śląska. Zarówno jedni, jak i drudzy okazywali się nieskuteczni, aż do 83 minuty. Wtedy to po dośrodkowaniu Farshada Ahmadzadeha piłkę głową do siatki skierował Piotr Celeban. Lechia rzuciła się jeszcze do ataku, ale brak precyzji sprawił, że biało-zieloni nawet nie zagrozili bramce Jakuba Słowika. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1.