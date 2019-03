Kiedy przyjdzie wiosna? Pogoda na wiosnę 2019. Długoterminowa prognoza pogody [4.03.2019, poniedziałek]

Wygląda wiec na to, że iście wiosenne dni w lutym wcale nie zwiastują szybkiego nadejścia wiosny...

Jak wiosna będzie wyglądała w Polsce ? Według prognoz AccuWeather, ciepło wiosenne we wschodniej Europie pojawi się dużo później. Na obszarach od Mołdawii, przez Białoruś i wschodnią Polskę, po kraje bałtyckie w marcu i kwietniu można spodziewać się utrzymania chłodu i opadów śniegu. Powód? Wysokie ciśnienie utrzymujące się nad Europą Zachodnią spowoduje, że w całej Europie Wschodniej we znaki da się zimne powietrze.

Serwis AccuWeather prognozuje, że wiosna najprędzej pojawi się na zachodzie Europy. W marcu nie powinny występować już opady śniegu, przez większość sezonu nad Europą Zachodnią będzie utrzymywać się układ wysokiego ciśnienia. To będzie oznaczać suchą pogodę. W kwietniu w Paryżu, Nantes i Lyonie termometry mogą pokazywać już 27 stopni Celsjusza.

Długoterminowa prognoza pogody na wiosnę 2019. Na początku wyjaśnijmy - długoterminowe prognozy to nic pewnego... Jednak te publikowane w przeszłości przez AccuWeather - amerykański serwis pogodowy, często się sprawdzały. Warto więc sprawdzić, co Amerykanie prognozują na wiosnę dla Europy - w tym dla Polski. Kiedy przyjdzie wiosna 2019?

Niebezpieczna pogoda na wiosnę

Na Atlantyku wiosną można będzie często spodziewać się sztormów. Przez całą wiosnę obfite opady deszczu (powyżej przeciętnej) wystąpią w sporej części Irlandii Północnej, Szkocji oraz Północnej Anglii. Z powodu sztormów w tych regionach często można spodziewać się silniejszego wiatru.

Większa, niż przeciętna suma opadów i szybsze topnienie śniegu mogą też spowodować powodzie w Norwegii i Szwecji.

Południowy wschód Europy z kolei może spodziewać się aktywnych układów burzowych w maju. Wcześniej - w kwietniu topniejący śnieg połączony z ulewnymi opadami może stanowić ryzyko powodziowe w tym regionie.

Wiosna 2019. Tu będzie sucho

AccuWeather prognozuje również suchą pogodę od Włoch do obszaru południowych Niemiec w pierwszej części wiosny. To może sprzyjać wcześniejszemu sadzeniu roślin i jest dobrą informacją dla rolników. Jeśli jednak po tym okresie sucha aura się utrzyma, dla osób żyjących z upraw nie będzie to dobra wiadomość...

Więcej:

