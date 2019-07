Kiedy rozprawa Adama "Nergala" Darskiego? Sądy są przeciążone rozprawami. Termin rozprawy wokalisty Behemota zaplanowany w 2020 roku

Nergal już kilka razy miał problemy z prawem, po tym jak obrażać miał uczucia religijne Ryszarda Nowaka z „Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami” oraz kilku posłów PiS. Dlatego nic dziwnego, że również tym razem zgłoszenia do prokuratury zaowocowały śledztwem, a to aktem oskarżenia o przestępstwo zagrożone karą do dwóch lat więzienia. - W toku postępowania przygotowawczego uzyskano opinię biegłego z zakresu religioznawstwa. Z opinii tej wynika, że wykorzystanie wizerunku Jezusa Chrystusa w połączeniu z fallusem ma znamiona znieważenia przedmiotu czci religijnej. Okazywany przez oskarżonego przedmiot jest profanacją krzyża - tłumaczyła w styczniu br. prokurator Grażyna Wawryniuk z kierującej sprawę do sądu Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.