Kiedy zaczynają się wakacje 2019? Zakończenie roku już dziś dla 300 tys. uczniów z Pomorza

Koniec najtrudniejszego od dawna roku szkolnego - w cieniu strajku nauczycieli, z perspektywą kumulacji roczników i trudnej rekrutacji do szkół średnich. W środę 19.06.2019 roku uczniowie w całej Polsce odbiorą świadectwa szkolne. Na Pomorzu będzie to niemal 300 tys. osób z 1300 szkół .

- Przed piątkiem, który z dotychczasowym prawem powinien być zakończeniem zajęć-dydaktyczno-wychowawczych, znajduje się ustawowy dzień wolny, czyli Boże Ciało, co powodowałoby, że uczniowie specjalnie musieliby przyjść do szkoły (w piątek – przyp. red.), aby odebrać świadectwa. Aby uniknąć takiej sytuacji, przygotowaliśmy projekt rozporządzenia, które wprowadza na stałe taką regułę, że co prawda zajęcia będą kończyły się w pierwszy piątek po 20 czerwca, ale jeżeli ten piątek będzie poprzedzony dniem ustawowo wolnym, to wówczas zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie przesuwało się na środę.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Trudny rok

Strajk

To był bardzo trudny rok – zarówno dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Trwający 19 dni strajk sparaliżował pracę placówek oświatowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecydował się go zawiesić do września.

Likwidacja gimnazjów

To nie koniec perturbacji. Z edukacyjnej mapy znikają gimnazja. O przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ubiega się podwójny rocznik. We wrześniu 2019 r. do pierwszych klas szkół średnich jednocześnie pójdą ci, którzy skończyli gimnazjum i 8-letnią podstawówkę - na Pomorzu ok. 50 tys. osób.