Kierowca gdańskiego autobusu uratował życie pasażerowi, który zasłabł. Czy spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje nagrodzi pana Arkadiusza?

W poniedziałek, 22 kwietnia 2019, rano w autobusie linii nr 227 zasłabł pasażer. Prawdopodobnie dostał w pojeździe ataku padaczki. Widząc to, kierowca autobusu - pan Arkadiusz, udzielił mu pomocy i natychmiast wezwał służby. Ostatecznie pasażera zabrała karateka do szpitala.

Jak mówi Alicja Mongird, rzeczniczka spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje, to nie pierwszy raz, gdy pan Arkadiusz wykazał się taką postawą.

- To nasz etatowy bohater. Jesteśmy dumni z pana Arkadiusza, bo to nie pierwszy raz kiedy ratuje zdrowie i życie pasażerów gdańskiej komunikacji miejskiej. To zaszczyt mieć takiego pracownika w swoich szeregach. Za swoją bohaterska postawę zostanie oczywiście nagrodzony - mówi dla "Dziennika Bałtyckiego" Alicja Mongird.

Przypadków, kiedy kierowcy komunikacji miejskiej w Gdańsku uratowali komuś życie jest dużo więcej.

W styczniu tego roku kierowca autobusu linii 118 zmienił trasę, by pomóc mężczyźnie z atakiem padaczki, leżącemu na chodniku. Kierowca nie tylko zaopiekował się mężczyzną, ale także instruował i uspokajał inne osoby będące na miejscu.

Motorniczy, pan Karol, 1 listopada 2017 roku, zatrzymał tramwaj wypełniony pasażerami i udzielił pomocy starszemu mężczyźnie, który nieprzytomny, w kałuży krwi, leżał na przystanku Brama Wyżynna. Motorniczy sprawdził puls poszkodowanego i wezwał pogotowie przez centralę ruchu. Przed przyjazdem tramwaju pana Karola, nikt z osób stojących na przystanku nie zainteresował się nieprzytomnym mężczyzną.

