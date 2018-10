Kierunek architektura na Politechnice Gdańskiej doceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną

– Architektura na Wydziale Architektury to już trzeci kierunek prowadzonych na Politechnice Gdańskiej studiów na poziomie I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim posiadających ocenę wyróżniającą PKA, obok chemii na Wydziale Chemicznym oraz zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Gratuluję pracownikom Wydziału Architektury i mam nadzieję, że już wkrótce do tego grona dołączą kolejne kierunki – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Jak zaznacza prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydz. Architektury PG, uzyskanie oceny wyróżniającej to wielki sukces całej społeczności akademickiej wydziału.

Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili poprzez twórcze prowadzenie zajęć, stymulowanie współpracy międzynarodowej, poszerzanie oferty kształcenia, dbałość o stałą poprawę stanu infrastruktury oraz pomoc w pracy nad raportem. Cieszymy się tym bardziej, że jesteśmy również najsilniejszym naukowo wydziałem architektury w Polsce, jak wykazała ankieta oceny parametrycznej przeprowadzona w 2017 roku.

– mówi prof. Lucyna Nyka.

Dziekan Wydziału Architektury podkreśla także, że takie sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia władz uczelni.

– Ogromną szansę uzyskaliśmy poprzez partycypację w projekcie „Inżynier Przyszłości”, dzięki któremu utworzyliśmy na wydziale m.in. laboratoria modelowania 3D, projektowania komputacyjnego i cyfrowej fabrykacji. Obecnie realizowane granty rektorskie pozwoliły nam na poszerzenie oferty kształcenia o wykłady i laboratoria prowadzone przez profesorów wizytujących z najlepszych europejskich uczelni, m.in. Royal Danish Academy of Fine Arts w Kopenhadze, Aalto University w Helsinkach czy University of L’Aquila – wylicza prof. Lucyna Nyka.

– Dzięki inicjatywie naszej kadry akademickiej studenci Wydziału Architektury realizowali wspólne projekty ze studentami Chalmers University of Technology w Göteborgu, Delft University of Technology czy Hafen City University w Hamburgu. Chcemy być prawdziwie otwartą europejską szkołą architektury, w najbliższym czasie będziemy się ubiegać o akredytację EUR-ACE® Label oraz akredytację RIBA (Royal Institute of British Architects) - dodaje.

Pięć spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów oceny programowej uzyskało ocenę wyróżniającą: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, jak również infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia.

Ocenę „w pełni” otrzymały pozostałe kryteria: skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna to niezależne gremium eksperckie działające na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych w polskim systemie szkolnictwa wyższego. PKA ocenia jakość kształcenia na kierunku studiów (ocena programowa), uwzględniając stopień spełnienia kryteriów określonych w przepisach.

