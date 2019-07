Kilkulatek znalazł psa przywiązanego do drzewa. Zwierzę trafiło do schroniska

- Maluch w wieku około 7-8 lat powiedział nam, że w lesie podczas spaceru z mamą zauważył przywiązanego do drzewa psa. Nie wyobrażał sobie, że mógłby zostawić zwierzaka bez pomocy. Gdy chłopiec zobaczył nasz służbowy pojazd, postanowił go zatrzymać. Mamie kazał pilnować psa – mówi mł. insp. Marek Gorzewski.

Strażnicy dostrzegli siedzącą nieopodal kobietę oraz przywiązanego do drzewa czworonoga. Mama potwierdziła słowa syna. Poinformowała, że dzwoniła już do schroniska dla bezdomnych zwierząt i prosiła, by ktoś zajął się porzuconym psem. Za pośrednictwem Stanowiska Kierowania funkcjonariusze upewnili się, że pomoc jest już w drodze. Chłopiec bardzo chciał zabrać psa do domu do Warszawy, nie było to jednak możliwe.