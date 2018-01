Budowa kładki wystartowała na początku lipca i zakończyć się ma w maju tego roku. Wykonawca mówi, że nie ma opóźnień.

Będzie to konstrukcja zwodzona długości ponad 70 m i szerokości od 6,76 do 10,56 m. Zgodnie z założeniami, w okresie letnim będzie podnoszona według ustalonego grafiku, do którego będą musiały się dostosować jednostki pływające. Poza sezonem turystycznym pomost będzie otwierany najprawdopodobniej tylko na żądanie zbliżającej się łodzi bądź statku. Otwarcie i zamknięcie będzie trwało maksymalnie dwie minuty, a w razie awaryjnego, ręcznego zamykania kładki - 20 minut.Najważniejszym punktem budowy będzie montaż elementów konstrukcyjnych kładki, które wkrótce będą transportowane do Gdańska. Konstrukcja powinna dotrzeć na początku 2017 r.Wykonawcą obiektu jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor" z Zawiercia, koszt to 7,65 mln zł.