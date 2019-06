Klasyczne buty, czyli jakie? - znajdziesz je w Gdańsku!

Oksfordy współcześnie uważane są za jedne z najbardziej eleganckich butów. Doskonale sprawdzą się we wszystkich sytuacjach, gdzie wymagany jest oficjalny, formalny strój. Bez wahania możemy założyć je do garniturów na spotkania biznesowe czy do smokingu. Bardzo często wybierane są jako buty na ślub czy wesele. Oksfordy charakteryzują się smukłą, wąską cholewką. Wyróżnia je również zamknięta przyszwa - w tym modelu butów części skóry, w których znajdują się dziurki na sznurowadła wszyte są pod spód przyszwy. Posiadają stosunkowo niski obcas oraz przeszycie w przedniej części buta. Najbardziej eleganckie są czarne oksfordy w jednolitym kolorze, o gładkiej, pozbawionej ozdób cholewce. W ofercie sklepu Klasyczne Buty znajdziesz tego typu buty wykonane z najwyższej jakości skóry i ręcznie patynowane. Możesz założyć je nawet na najbardziej eleganckie spotkania i uroczystości.

Butami bardzo podobnymi do oksfordów są derby, nazywane również angielkami. Podobnie jak oksfordy posiadają smukłą, gładką cholewkę, jednak ich przyszwa pozostaje otwarta. To również buty wizytowe, lecz mniej eleganckie niż klasyczne oksfordy.

Brogsy

Podczas gdy oksfordy to buty idealne na najbardziej eleganckie okazje, na co dzień przydadzą się nam raczej brogsy - buty, które posiadają dziurkowane zdobienia, przeszycia i perforacje. Brogsy w koniakowym odcieniu to bardzo uniwersalne buty dla mężczyzny. Idealnie łączą w sobie elegancję z odrobiną luzu. To sprawia, że doskonale pasują do stylizacji smart casual i business casual. W ofercie sklepu Klasycznebuty.pl znajdują się brogsy dwóch typów: full-brogues i half-brogues, które różnią się między sobą ilością przeszyć.

Berwick

Hiszpańska marka Berwick oferuje wysokiej jakości buty idealne dla mężczyzn, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z klasycznym obuwiem. Buty te wyróżniają się wykorzystaniem tradycyjnej w Hiszpanii, bardzo pracochłonnej metody produkcji "Goodyear welted", która polega na charakterystycznym łączeniu cholewki z podeszwą przy pomocy szwów, bez użycia kleju. Produkcja jednej pary butów w ten sposób zajmuje około ośmiu tygodni. Mimo tego oksfordy i brogsy marki Berwick wyróżniają się bardzo korzystną relacją jakości do ceny. To sprawia, że są odpowiednie dla osób, które pragną zadbać o swój styl i wygodę, nie wydając na ten cel tysięcy złotych.

Barker

Wysokiej jakości klasyczne buty oferuje również marka Barker z Wielkiej Brytanii. Ona także wykorzystuje metodę produkcji "Goodyear welted" oraz wysokiej jakości skórę. Barker to producent z wieloletnią tradycja w szyciu obuwia – na rynku jest obecny od ponad 135 lat.