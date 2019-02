"Kliniczna" w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku. W nowym miejscu jako pierwsza urodziła się dziewczynka - Maja [zdjęcia, wideo]

Dziewczynka, której rodzice nadali imię Maja, jest pierwszym noworodkiem, który przyszedł na świat w środę (6 lutego 2019 r.) rano w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, otwartej niedawno nowej części Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Od środy tu właśnie znajdują się przeniesione ze słynnego Szpitala Kliniczna kliniki: położnictwa, neonatologii i ginekologii.

W kilka godzin po porodzie, który odbył się jeszcze na Klinicznej w poniedziałek, 4 lutego po południu trafiły też do CMN bliźnięta – Kasia (1350 g) i Grzesiu (1430 g) – dzieci Agnieszki i Ireneusza Rychertów.

Tę właśnie trójkę noworodków – dwie dziewczynki i chłopca powitała dziś uroczyście p.o. prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wraz z przedstawicielami władz uczelni - rektorem prof. Marcinem Gruchałą - oraz szpitala - dyrektorem Jakubem Kraszewskim. Bohaterami tego spotkania byli też lekarze: prof. dr hab. Krzysztof Preis – szef Kliniki Położnictwa oraz dr n. med Jwona Domżalska-Popadiuk – szefowa Kliniki Neonatologii.



Przeczytaj również: Porodówka "Kliniczna" w nowym miejscu. Pełną parą położnictwo ruszyło od czwartku

To im prezydent Aleksandra Dulkiewicz wraz z rektorem GUMed prof. Marcinem Gruchałą dziękowali za sprawnie przeprowadzoną przeprowadzkę szpitala, co było niezwykle trudną operacją.

Najtrudniejsze były przenosiny małych pacjentów Kliniki Neonatologii – w ciągu dwóch dni z Klinicznej do UCK przewieziono 20 dzieci. Natomiast pacjentki przetransportowano w ciągu dwóch godzin.

Cała trójka – Maja, Kasia i Grześ została szczodrze obdarowana przez władze Gdańska, uczelni i szpitala. Od prezydent Dulkiewicz rodzice Mai, Kasi i Grzesia otrzymali listy gratulacyjne, bujaczki, pluszowe zwierzaki - lwy gdańskie i misie, kocyki oraz zestawy kosmetyków do pielęgnacji. Póki co z prezentów cieszą się rodzice bo Maja (1730 g) z 33 tygodnia i ciąży, Kasia i Grześ leżą w inkubatorach na oddziale intensywnej terapii noworodka Kliniki Neonatologii. Aparatura zwana CPAPem pomaga im oddychać. Jak tłumaczy dr Iwona Domżalska-Popadiuk – wcześniaki pozostaną na oddziale do czasu gdy osiągną wagę 2 kilogramow i do terminu porodu.

Od wczoraj Izba położnicza izba przyjęć w CMN przeżywa prawdziwe oblężenie. Nic dziwnego – tak komfortowych warunków dla rodzących jak w CMN nie ma w żadnym innym szpitalu na Pomorzu. Jedno i dwuosobowe pokoje ,każdy z własnym węzłem sanitarnym, szerokie korytarze – jak mówi personel kliniki – prawdziwy kosmos. "Kliniczna” zajęła pomieszczenia na IV piętrze. Z okien widać w oddali panoramę miasta oraz otaczający szpitali las.

