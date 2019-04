Klub CityFit w FORUM Gdańsk. W środę karnet w specjalnej cenie!

Centralna Liga Juniorów. Warto starać się być lepszym. Mateusz Bąk - legenda Lechii Gdańsk trenuje młode talenty

Juniorzy Lechii Gdańsk mają w szatni prawdziwy wzór do naśladowania. Młodzi piłkarze biało-zielonych walczą o powrót do Centralnej Ligi Juniorów U-19. Jednym z ich trenerów jest Mateusz Bąk - legenda biało-zielonych, który w Lechii zagrał od A klasy do ekstraklasy, na wszystkich ...