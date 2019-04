Klub CityFit w FORUM Gdańsk zaprasza na Dni Otwarte

Najtaniej w przedsprzedaży

Otwarcie klubu nastąpi 17 kwietnia o 20.00, ale na www.cityfit.pl już trwa przedsprzedaż karnetów. Kupując karnet przed oficjalnym otwarciem, można zapewnić sobie lepszą cenę członkostwa.

- Do 17 kwietnia karnet do CityFit w FORUM Gdańsk kosztuje 79,95 złotych. Warto skorzystać, bo klubowiczom gwarantujemy niezmienność ceny tak długo jak uczęszczają do CityFit – mówi Karolina Bałaban, Communications Manager sieci.

Klub można poznać podczas dni otwartych. Do 17 kwietnia w godzinach 12.00-20.00 CityFit jest do dyspozycji wszystkich zainteresowanych, którzy mogą obejrzeć wnętrza, zapoznać się z ofertą, porozmawiać z teamem oraz zapisać na preferencyjnych warunkach.

300 urządzeń i bezpłatny parking

Klub się na 2. i 3. piętrze centrum. Czynny będzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (również w dni ustawowo wolne od handlu). Parkować będzie można na parkingu FORUM Gdańsk – przez pierwsze 2 godziny gratis.

Przestrzeń treningowa podzielona została na 8 ergonomicznych stref, w których znajduje się około 300 urządzeń marek premium takich jak TechnoGym i Matrix. Do dyspozycji klubowiczów będą również: źródełko z bezpłatną wodą filtrowaną, maszyny vendingowe, w których kupić można zdrowe przekąski czy strefa relaksu, w której będzie można podgrzać i zjeść posiłek po treningu czy naładować telefon. CityFit wyróżniają konkurencyjne ceny karnetów oraz liberalna polityka członkowska. Sieć nie wymaga podpisywania długoterminowych umów oraz umożliwia okresowe zawieszenie członkostwa (np. na czas wakacji). Zakup karnetów oraz zarządzanie członkostwem (m.in. rezerwacja miejsc na zajęciach fitness) realizowane są online. Z oferty klubu korzystać będą mogli również posiadacze pakietów sportowych OK System.

CityFit w FORUM Gdańsk jest drugą – po Olivia Business Centre - lokalizacją sieci w Trójmieście.

Więcej informacji i zakup karnetu: www.cityfit.pl