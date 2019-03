Klub radnych PiS chce odwołania wiceprezydenta Piotra Grzelaka. Przed sesją RM Gdańska złożyli w tej sprawie wniosek

Aktualizacja godz. 10.30

Do wniosku radnych PiS ws. swojego odwołania na sesji odniósł się Piotr Grzelak:

Wiem, że chcecie mnie dziś odwoływać. Radny Andrzej Skiba od kilku lat darzy mnie szczególną atencją, coraz mocniejszą emocją. Ja nie odwzajemniam tej emocji. Ale chciałbym wam wręczyć prezent, dam wam zajęcie - grę w piłkarzyki.Pograjcie, przynajmniej będziecie robić coś konstruktywnego, grzebiąc i przesiadując w Gdańskich Nieruchomościach- zwrócił się do radnych PiS z mównicy Grzelak. A następnie przekazał grę radnym PiS.

Wcześniej pisaliśmy:

Chwilę przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji Rady Miasta Gdańska, Kacper Płażyński, szef Klubu radnych PiS, zorganizował konferencję prasową, na której poinformował, że składa wniosek o odwołanie wiceprezydenta Piotra Grzelaka.

Jak tłumaczył Płażyński, wniosek to pokłosie "wykrytych i ujawnionych przez radnych PiS nieprawidłowości, niezgodnych z prawem praktyk w Gdańskich Nieruchomościach", które podlegają kompetencjom Grzelaka.

- W kontekście Gdańskich Nieruchomości od pewnego czasu ujawniane są rewelacje. Ostatnio ujawniliśmy dokument wewnętrzny, który wskazuje na to, że dochodziło tam do ustawiania przetargów. Niedawno się dowiedzieliśmy, że w Gdańskich Nieruchomościach od lat - wszystko na to wskazuje - dochodzi do regularnej kradzieży paliwa w autach służbowych. Mówimy o dziesiątkach tysięcy kilometrów, które nie zostały zewidencjonowane. Mamy tu do czynienia z przejawem wyjątkowej bezczelności niektórych pracowników GN - mówił Kacper Płażyński.

Żalił się też, że Grzelak na pytania radnych PiS odpowiada za pośrednictwem mediów, a odpowiedzi na interpelacje przychodzą nawet 2 tygodnie po ustawowym terminie i "bez odpowiedzi na zadane pytania".

- To pokaz buty i arogancji władzy - stwierdził Płażyński. - W naszym odczuciu osoba taka jak Piotr Grzelak, pełniąca tak ważną funkcję, odpowiadająca za ogromny majątek komunalny, to jest coś, co nie może trwać. Liczymy na to, że Piotr Grzelak przestanie, jako osoba nieskuteczna, kontrolować obszar gdańskiego mieszkalnictwa, bo widać, że nie potrafi tego robić.

Poniżej pełne uzasadnienie wniosku radnych PiS ws. odwołania Piotra Grzelaka:

"Piotr Grzelak pełni obowiązki Zastępcy Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa. W jego kompetencjach leżą m. in. działania strategiczne w zakresie polityki mieszkaniowej, w tym rozwój budownictwa mieszkaniowego, zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta, a także remonty i modernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego, współpraca w zakresie inwestycji i remontów zasobów komunalnych oraz współpraca w zakresie sprzedaży mienia komunalnego.

Od kilku tygodni media informują o kolejnych nieprawidłowościach, które związane są z działalnością Samorządowego Zakładu Budżetowego „Gdańskie Nieruchomości”.

W dniu 27 lutego 2019 roku na konferencji prasowej zwołanej przez gdańskich radnych Prawa i Sprawiedliwości zostały zaprezentowane informacje, które wskazują na możliwość naruszenia przepisów prawa przez pracowników Gdańskich Nieruchomości. Wśród skandalicznych i niezgodnych z prawem praktyk wymienione zostały m.in. ustawianie przetargów, zawyżone płatności za faktury na kwoty wyższe niż przewidują umowy, brak dokumentacji przetargowej, realizacja remontów bez zawarcia umów na piśmie. Nowe informacje wskazują także na wieloletni proceder kradzieży paliwa z samochodów należących do Gdańskich Nieruchomości. Kolejne dokumenty potwierdzają niepokojące przypadki niewłaściwego ewidencjonowania pism składanych przez lokatorów do Biur Obsługi Mieszkańców. Niepokojącym zjawiskiem są też nienależycie wykonane i odbierane w niewłaściwy sposób remonty lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Gdańska. Jednym z takich udokumentowanych przypadków jest sprawa remontu lokalu socjalnego w Nowym Porcie przy ul. Strajku Dokerów 17/2, który kosztować miał blisko 70 000 zł.

W wypowiedzi dla Radia Gdańska z dnia 5 marca 2019 roku Piotr Grzelak potwierdził treść wspomnianych dokumentów, które upublicznili gdańscy radni. W tym samym wywiadzie wiceprezydent naruszył dobra osobiste i pomówił gdańskich radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy ujawnili szereg udokumentowanych nieprawidłowości w Gdańskich Nieruchomościach.

Co więcej, Piotr Grzelak, jako osoba upoważniona do odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych wielokrotnie przekroczył ustawowy czternastodniowy termin na odpowiedź, który wyznaczają przepisy Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W wielu innych przypadkach odpowiedzi Piotra Grzelaka mają charakter szczątkowy, wymijający lub wprost nie odnoszą się do sedna. Przykładem są odpowiedzi na interpelacje dotyczące m. in. kwestii związanych z budzącym duże emocje i kontrowersje społeczne przydziałem na preferencyjnych warunkach lokalu dyrektorowi Europejskiego Centrum Solidarności.

Piotr Grzelak, jako osoba odpowiedzialna w poprzedniej kadencji za politykę parkingową, swoimi błędnymi i niezgodnymi z prawem decyzjami, naraził Gminę Miasta Gdańska na znaczne straty finansowe i wizerunkowe. Niezgodność z prawem polityki parkingowej potwierdziły ostatecznie wyroki Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w 2016 i 2018 roku.

W związku z powyższym wniosek o odwołanie Piotra Grzelaka z funkcji osoby pełniącej obowiązki Zastępcy Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa jest zasadny."

