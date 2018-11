Klub radnych PiS rozpoczyna działalność od otwarcia biura bezpłatnych porad prawnych. Już dziś udzielał ich będzie Kacper Płażyński

Klub PiS wybrał już swoje władze. - Koledzy radni udzielili mi zaufania i zostałem przewodniczącym - poinformował Kacper Płażyński. - Zastępcą został Kazimierz Koralewski, a sekretarzem Piotr Gierszewski. Piotr Gierszewski otrzymał też rekomendację klubu i to jego będziemy przedstawiać, jako naszego kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Miasta - zapowiedział.

Płażyński podkreślał, że radni PiS tej kadencji chcą być "konstruktywną i merytoryczną opozycją". - Chcemy rozmawiać o bardzo ważnych dla mieszkańców Gdańska problemach, ale też okazjach, które przed Gdańskiem stają. W toku kampanii wyborczej dotykaliśmy bardzo wielu trudnych materii. Na pewno nie będziemy od tych trudnych tematów uciekać - powiedział Płażyński.

Swoją działalność rozpoczyna biuro bezpłatnych porad prawnych przy Klubie PiS.

- Miło mi ogłosić, że już od dziś zaczyna to biuro działać.Zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców do odwiedzin Rady Miasta, gdzie od 17 do 18, albo dłużej jeśli będzie taka potrzeba, osobiście będę udzielał porad prawnych. To biuro będzie działać co poniedziałek od godz. 17. Porad będą udzielać prawnicy- czy to radni, czy osoby współpracujące z Klubem radnych PiS - powiedział Płażyński. Dodał też, że i on i radni PiS podtrzymują deklarację "bycia blisko mieszkańców".

- Radni będą uczestniczyć w każdym miesiącu w sesji Rady Dzielnicy z okręgu, z którego zostali wybrani. Co kwartał radni z danego okręgu wyborczego spotykać się będą z mieszkańcami danego okręgu, gdzie będą mogli wysłuchać opinii, krytyki, czy potrzeb mieszkańców. To będą otwarte dyskusje - wskazywał Płażyński.

Kazimierz Koralewski, który dotychczas był szefem Klubu PiS, zmartwiony degradacją na wiceprzewodniczącego nie jest.

- Kacper Płażyński to imponująca postać w Radzie Miasta. Myślę, że ma ogromny potencjał i miasto powinno ten potencjał wykorzystać - powiedział Koralewski.

O godz. 12 odbędzie się inauguracyjna sesja, na której radni złożą ślubowanie. Największy Klub Koalicji Obywatelskiej rekomenduje Agnieszkę Owczarczak na przewodniczącą Rady Miasta. Płażyński na dzisiejszej konferencji przed sesją zapowiedział, że radni PiS poprą tę kandydaturę.

- Poprzemy Agnieszkę Owczarczak, w myśl zasady, że kultura polityczna w Gdańsku powinna funkcjonować. Klub PO ma najwięcej radnych, dlatego ma tę możliwość wyboru przewodniczącego. Dokonaliśmy pewnych negocjacji między Klubami, wstępnie zdecydowaliśmy, jak ma wyglądać prezydium. Liczymy na wzajemność, czyli poparcie kandydatury Piotra Gierszewskiego na wiceprzewodniczącego rady - powiedział Płażyński.

