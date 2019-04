Koalicja Europejska zaprezentowała się w Gdańsku

Politycy odnosili się do bieżących wydarzeń z kraju i z regionu. Ze sceny na której przemawiali m.in. przewodniczący Platformy Obywatelskiej - Grzegorz Schetyna, wicemarszałek Senatu, Bogdan Borusewicz, przewodniczący PO w województwie pomorskim - Sławomir Neumann, europoseł Jarosław Wałęsa czy prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, padały słowa wsparcia dla szykujących się do protestu nauczycieli.

- Wojewoda poprzez zakazy i prawnie sztuczki uniemożliwia pani prezydent [Dulkiewicz - red.], a tak naprawdę gdańszczanom, Polakom, pokojowe świętowanie. To zwyczajna próba odbierania wolności. Nie zgodzimy się na powrót czasów kiedy to rządząca partia decydowała kto, gdzie i jak ma świętować. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, spotkamy się tu, 4 czerwca w Gdańsku, będziemy tu wszyscy - stwierdził polityk.

Gromkimi brawami przywitana została przez zebranych na sali Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Cieszę się, że ruch społeczny, jakim jest Wszystko dla Gdańska, stał się także częścią Koalicji Europejskiej. Bo tylko Koalicja Europejska, we wspólnocie różnych poglądów, ma szansę na to, żeby wygrać wybory, symbolicznie, w dzień matki, 26 maja. Wszystko dla Gdańska, wszystko dla Pomorza, wszystko dla Polski - powiedziała Dulkiewicz.

Na scenie pojawiła się także Magdalena Adamowicz, która kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Zaznaczyła, że m.in. spory o unijny budżet, o dotacje dla rolników, limity połowowe, o ochronę powietrza przestaną mieć znaczenie, jeżeli „dopuścimy do rozsadzenia Unii Europejskiej od środka”.

- Potrzebujemy wszyscy ludzi, którzy mają pomysł na lepszą Europę. Dlatego cieszę się, że powstała Koalicja Europejska. Jestem przekonana, podobnie jak wy, że mój mąż wsparłby tę proeuropejską, prodemokratyczną koalicję, którą spoiły najważniejsze europejskie wartości, nasze wartości - stwierdziła. - Nie wstydźmy się ich, one są wspaniałe, to one dają nam skrzydła, to one mogą dać nam szczęście.

Z kolei Bogdan Borusewicz wskazał na... „piątkę Schetyny” (to nawiązanie do propozycji wyborczych PiS). - Jest pięć partii, które się połączyły do wyborów, tych wyborów i jestem pewien, że następne wybory będą jeszcze poszerzone, że nie będę mówił tyko o piątce, ale może o piątce plus - stwierdził wicemarszałek Senatu.



Przypomnijmy, wybory do Europarlamentu odbędą się w 27 państwach członkowskich UE - w tym w Polsce. Zaplanowano je na w terminie od 23 do 26 maja 2019.

Na Pomorzu z list Koalicji Europejskiej wystartują (w kolejności na liście):

Janusz Lewandowski,

Magdalena Adamowicz,

Krzysztof Trawicki,

Elżbieta Jachlewska,

Grzegorz Furgo,

Ewa Lieder,

Magdalena Popowska,

Anna Pietrzak ,

Jolanta Kalinowska

oraz z ostatniego, 10. miejsca - Jarosław Wałęsa.

