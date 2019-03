Koalicja Obywatelska chce, by w gdańskich szkołach było mniej lekcji religii. A Radna PiS apeluje o ich zwiększenie

13 radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej, w skład którego wchodzą radni PO i Nowoczesnej, zaapelowało na piśmie do prezydent Aleksandry Dulkiewicz o wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru lekcji religii z dwóch godzin w tygodniu do godziny tygodniowo. Argumentują to problemami, jakie wprowadziła w szkołach reforma edukacji.

- Deforma edukacji wprowadzona przez rząd PiS naraża uczniów, rodziców i nauczycieli na wiele problemów organizacyjnych. Od września 2019 r. naukę w szkołach ponadpodstawowych rozpocznie podwójny rocznik uczniów. Już dziś szkoły podstawowe zmierzają się z dużą liczbą uczniów wskutek utworzenia klas siódmych i ósmych- zaczynają swoją interpelację do prezydent radni. I podają, że zgodnie z rozporządzeniem z 1992 r. nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

- Uprzejmie proponujemy rozważenie możliwości zwrócenia się przez Panią Prezydent we współpracy ze wszystkimi dyrektorami szkół o wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru lekcji religii z dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo do jednej tygodniowo - piszą radni.

Proszą też o „uwrażliwienie dyrektorów szkół, aby zajęcia religii i etyki odbywały się na początku lub na końcu planu lekcji ucznia na dany dzień - a także, aby zawsze była przestrzegana zasada uprzedniego złożenia pisemnego oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia, co do ewentualnego życzenia uczestnictwa ucznia w lekcji religii lub etyki”.

- Liczymy, że władze kościelne wsłuchają się w przedstawiane przez nas argumenty. Proponowana zmiana będzie służyła wszystkim. Zmniejszenie lekcji religii z dwóch do jednej tygodniowo może również przyczynić się do tego, że nie będzie postępowało coraz częstsze zjawisko niezapisywania uczniów ani na lekcje religii, ani na lekcje etyki - mówi Cezary Śpiewak-Dowbór, szef Klubu Koalicji Obywatelskiej.

Na realizację postulatu radnych nie ma raczej jednak żadnych szans.

- By zmniejszyć liczbę godzin niezbędna jest zgodnie z polskim prawem decyzja biskupa miejsca lub zwierzchnika kościoła. Metropolita Gdański już podczas spotkania z blisko pół tysiącem katechetek i katechetów stanowczo odmówił zmniejszenia liczby godzin katechezy w gdańskich szkołach. Na prośbę radnych ponowimy zapytanie. Póki co decyzja leży po stronie strony kościelnej - informuje Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska ds. polityki społecznej.

Co ciekawe, kilka dni po złożeniu interpelacji przez radnych KO, do Biura Rady Miasta wpłynęła interpelacja Joanny Cabaj, radnej PiS ws. rozważenia możliwości zwiększenia liczby godzin religii w szkołach. Cabaj argumentuje to m.in. “ nieograniczonym dostępem do treści pornograficznych w przestrzeni publicznej”.

- W obecnym czasie Urząd Miejski wprowadza i opłaca uważane przez wielu za niebezpieczne, dodatkowe zajęcia z seksualizacji pt. "Zdrove Love". Ponadto zauważyć można w przestrzeni publicznej nieograniczony dostęp do treści pornograficznych. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że większość uczniów w Gdańsku to katolicy, należałoby zadbać o możliwość zabezpieczenia rozwoju dzieci i młodzieży zgodnie z wartościami ich wyznania i rozszerzyć program nauczania religii o tematykę tradycji i wartości chrześcijańskich- pisze w swojej interpelacji do prezydent Gdańska radna Cabaj. Proponuje też, by koszty wynagradzania nauczycieli religii pokryć przez wycofanie ze szkół programu "Zdrove Love".

W Gdańsku realizowanych jest w każdym tygodniu 4216 godzin religii i 400 etyki. Religia dotyczy także innych Kościołów niż katolicki.

