Kobieta, która obwinia o gwałt Jarosława Bieniuka, zrezygnowała z pełnomocników prawnych

Kancelaria prawna, która dotąd reprezentowała niespełna 30-letnią kobietę oskarżającą o gwałt Jarosława Bieniuka (więcej na ten temat przeczytasz tutaj) potwierdza informację jako pierwszą podaną przez portal Fakt24.pl.

„Informujemy, że z dniem 18 kwietnia 2019 r. zostały wypowiedziane udzielone nam pełnomocnictwa do reprezentowania pokrzywdzonej za jej zgodą i ze skutkiem na dzień 23 kwietnia 2019 r. w celu uchronienia pokrzywdzonej od niekorzystnych skutków prawnych w związku z wypowiedzeniem pełnomocnictwa. Jednocześnie w celu uniknięcia zbędnych spekulacji wyjaśniamy, że przyczyną wypowiedzenia pełnomocnictw nie są okoliczności bezpośrednio związane z samą pokrzywdzoną oraz bezpośrednio czynem zarzucanym przez pokrzywdzoną wobec wskazanego sprawcy” - takie oświadczenie sygnowane przez adwokata Oskara Skibickiego i adw. Mateusza Dończyka otrzymaliśmy od pierwszego z mecenasów.

W czwartek, po zwolnieniu z policyjnego aresztu również Jarosław Bieniuk, który zgodził się na publikację swoich pełnych danych osobowych, przesłał do redakcji „Dziennika Bałtyckiego” swoje stanowisko w sprawie:

„Pragnę podkreślić, że jestem niewinny, dlatego też niezwłocznie i dobrowolnie stawiłem się na posterunku policji. Od początku wyrażałem i w dalszym ciągu wyrażam swoją pełną gotowość do współpracy z wymiarem sprawiedliwości w celu jak najszybszego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Niesłuszne oskarżenia formułowane pod moim adresem godzą bezpośrednio w moje dobre imię, jak i destrukcyjnie wpływają na dobro i kondycję psychiczną moich dzieci. Do zakończenia postępowania i finalnej decyzji sądu, zwracam się z prośbą do przedstawicieli mediów o wstrzymanie się od formułowania jednoznacznych ocen pod moim adresem oraz uszanowanie prawa członków mojej rodziny do prywatności w tym trudnym dla nas wszystkich okresie” - czytamy.

Warto przypomnieć, że 39-latek został zatrzymany we wtorek w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa natury seksualnej. Ostatecznie jednak prokuratura postawiła mu jedynie zarzuty dotyczące narkotyków.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: