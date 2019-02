Kolejna manifestacja przed pomnikiem prałata Henryka Jankowskiego. "Przecież nie chcecie bronić pedofila" [zdjęcia]

Manifestacja rozpoczęła się od gestu solidarności z trzema aktywistami z Warszawy, którzy w ubiegłym tygodniu obalili pomnik prałata Jankowskiego. Grozi im za to 5 lat więzienia.

Czytaj więcej na ten temat: Przewrócili pomnik ks. Jankowskiego. Są zarzuty i groźba kary do 5 lat więzienia

- Gdańsk Warszawa wspólna sprawa! - krzyczeli zebrani i dziękowali trzem mężczyznom z Warszawy za przewrócenie pomnika na ziemię.

Jak mówił Wojciechowicz był to "wspaniały manifest i historyczny czyn". - Należą im się brawa! Dziękujemy im, to prawdziwi ideowcy - stwierdził. A w oddali rozległy się gwizdy i okrzyki "hańba", ze strony tych, którzy w zarzuty stawiane Jankowskiemu nie wierzą.

- Zwracam się do tych, którzy bronią pomnika: przecież nie chcecie bronić pomnika człowieka, który krzywdził dzieci! Po prostu nie możecie jeszcze uwierzyć, że ksiądz Jankowski był bestią w ludzkiej skórze. To klasyczny mechanizm wyparcia prawdy - mówił Wojciechowicz. - Dziś nie chcę zakrywać tej postaci, tak jak miesiąc temu. Liczę tylko na to, że jak do wszystkich dotrze, kim był, to ten pomnik zniknie nie tylko z cokołu, ale i z pamięci wszystkich. Wzywam do pojednania w prawdzie! Jestem przekonany, że nawet wśród wyborców PiS są przyzwoici ludzie, którzy nie akceptują krzywdzenia dzieci- dodał.

Wojciechowicz zapowiedział, że podobnie jak trzy inne dorosłe już ofiary ks. Jankowskiego, jest w stanie poświadczyć to, że był przez duchownego molestowany, przed śledczymi i sądami. - Poddam się nawet badaniu wariografem, ale na pewno nie stanę przed żadną komisją kościelną- zaznaczał Wojciechowicz.

Na sesji Rady Miasta, 7 marca, radni mają głosować nad kilkoma uchwałami mającymi na celu odebranie honorów ks. Jankowskiemu. Wśród nich znaleźć ma się projekt dotyczący usunięcia kontrowersyjnego pomnika z przestrzeni publicznej.

Zobacz też: Protest pod pomnikiem ks Henryka Jankowskiego (22.02.2019 r.)