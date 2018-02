Jak opisać dzieje Polski, która powstała w 1918 r. i tej, która powstała po 1989 r. poprzez pryzmat jej relacji z Europą? Próby odpowiedzi na to pytanie podejmie się 13 lutego 2018 r. Aleksander Smolar podczas kolejnej odsłony Gdańskich Debat Obywatelskich. Otwarte spotkanie odbędzie się o godz. 18.00 w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska.

Gdańskie Debaty Obywatelskie składają się z 11 otwartych spotkań mieszkańców Gdańska i są przygotowaniami do setnej rocznicy obchodów związanych z odzyskaniem w 1918 r. przez Polskę suwerenności.Spotkania z historykami, działaczami społecznymi, dziennikarzami prowadzone przez Jerzego Sosnowskiego odbywają się na początku każdego miesiąca aż do listopada 2018 r. w siedzibie Muzeum Gdańska – Ratuszu Głównego Miasta. Są to spotkania otwarte, przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Gdańska.– Po stu latach niepodległości przychodzi czas refleksji. Przyglądania się temu, gdzie byliśmy, jak wykorzystaliśmy ten czas jako naród, społeczeństwo, ale także jako gdańska wspólnota. Taka refleksja jest nam potrzebna, aby wiedzieć, gdzie chcemy podążać. Wiedza, debata i otwartość na dialog stają się przewodnikami w trudnych czasach. Dlatego gorąco zachęcam do uczestnictwa w Gdańskich Debatach Obywatelskich –Podczas nadchodzącej debaty Aleksander Smolar omówi wyzwania polityki zagranicznej, przed którymi stawał nasz kraj w minionych stu latach.– Profesor Smolar to osoba świetnie rozeznana w tematyce stosunków międzynarodowych, doskonale znająca reguły rządzące sceną europejską wczoraj i dziś. Warto wspomnieć, że jest on jednym z kilkunastu Polaków będących członkami Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych – mówi. – Podczas debaty Smolar omówi jedno z podstawowych wyzwań dziejowych polskiej racji stanu, a więc obecności w świecie zachodniej cywilizacji. O miejscu Polski w Europie w minionych stu latach przesądziły trzy doświadczenia: pierwsze to powstanie ładu wersalskiego, któremu kres położyła II wojna światowa. Drugie to porządek jałtańsko-poczdamski, który przyniósł podział Europy i podporządkowanie jej wschodniej części – w tym Polski – imperium komunizmu, czyli Związkowi Sowieckiemu. Trzecie – jesień ludów w 1989 roku, która przyniosła upadek komunizmu i wolność krajom Europy Wschodniej. Zapoczątkowany wtedy powrót do Europy dokonał się w 2004 roku, kiedy kraje te przystąpiły do Unii Europejskiej. Czy w przypadku Polski ten etap dobiega końca, w obliczu widma Polexit? Warto pomyśleć o tych wszystkich sprawach właśnie teraz, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę upragnionej i wywalczonej Niepodległości – dodaje W. Duda.Wykład Aleksandra Smolara „Polska w Europie” odbędzie sięSpotkanie potrwa około 2,5 godziny.. Wykład będzie transmitowany na stronie gdansk.pl.