Kolejna podwyżka dla kierowców i motorniczych gdańskiej komunikacji miejskiej. GAiT informuje o o zawarciu porozumienia ze związkami

Kierowcy i motorniczy GAiT wyższe wynagrodzenie dostaną już za kwiecień. Podstawowa stawka godzinowa wynosi dla tych grup obecnie obecnie 18,80 i 19,20 zł. Dotychczasowa bazowa stawka - 18 zł będzie obowiązywała jedynie dla nowozatrudnionych kierowców i motorniczych przez pierwsze pół roku.

- Dziękuję Związkom Zawodowym za owocne rozmowy, podczas których wypracowaliśmy rozwiązanie. Pozwoliło ono wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników, przy jednoczesnej dbałości o budżet spółki

– mówi Maciej Lisicki, prezes GAiT.

Wprowadzenie nowych stawek będzie skutkować średnią podwyżką wynagrodzenia miesięcznego o około 240 zł brutto. Pracownicy zaplecza technicznego otrzymają podwyżki średnio o około 460 zł brutto, a pozostali pracownicy średnio o około 350 zł brutto.

- Stawka godzinowa – to tylko jeden z elementów płacowych. Kierowcy co miesiąc otrzymują także premię uznaniową, dodatek za pracę w niedzielę, dodatki za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, dodatek stażowy. Początkujący kierowca może u nas zarobić od około 4800 zł brutto – dodaje prezes Lisicki.

Poza wynagrodzeniem, pracownicy spółki GAiT otrzymują:

- dwie dodatkowe premie w roku (co w przeliczeniu na 1 miesiąc daje około 240 zł brutto),

- gratyfikację w postaci wczasów pod gruszą – od 1514 zł do 1638 zł brutto,

- nagrody jubileuszowe,

- pracownicy, którzy wysyłają swoje dzieci na obozy i kolonie otrzymują od spółki GAiT dofinansowanie w wysokości 60-70 proc. poniesionych na to kosztów,

- fundusz socjalny spółki oferuje pracownikom niskooprocentowane (1 proc.) pożyczki mieszkaniowe, z których korzysta 90 proc. zatrudnionych w GAiT,

- obecni i emerytowani pracownicy otrzymują bezzwrotne zapomogi dla osób w trudnej sytuacji materialnej.