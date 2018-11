Kolejne leki na nadciśnienie wycofane i wstrzymane z obrotu. GIF ostrzega!

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu lub wstrzymał serie produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję czynną valsartanum pochodzące od wytwórcy Mylan Laboratories Limited.

Ponadto do GIF wpłynęło pismo podmiotu odpowiedzialnego Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z informacją o zainicjowaniu dobrowolnego, globalnego wycofania wszystkich produktów zawierających substancję czynną Valsartanum wytworzoną przez Mylan Laboratories Limited. Powodem decyzji było wykrycie zanieczyszczenia w substancji czynnej walsartan użytej do produkcji leku.

GIF wydał decyzję o wstrzymaniu następujących leków:

Valsargen 160 mg

Valsargen 80 mg

Valsartan HCT Mylan 160 mg + 25 mg

Valsartan HCT Mylan 160 mg + 12,5 mg

Vanatex HCT 160 mg + 25 mg

Vanatex HCT 80 mg + 12,5 mg

Vanatex 160 mg

Vanatex 80 mg*

Wycofane leki to:

Co-Bespres 160 mg + 25 mg

Co-Bespres 160 mg + 12,5 mg

Co-Bespres 80 mg + 12,5 mg

Bespres 160 mg2

Bespres 80 mg*

Obecne działania dotyczące produktów leczniczych zawierających walsartan wytwarzany przez hinduskiego producenta to pokłosie wcześniejszych działań podejmowanych w stosunku do tej grupy produktów leczniczych. W lipcu br. EMA zarekomendowała bowiem wstrzymanie lub wycofanie z obrotu produktów leczniczych zawierających substancję czynną walsartan pochodzącą od chińskiego wytwórcy – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. W ślad za tym działaniem, przedstawiciele EMA przy współpracy z Europejskim Dyrektoriatem Jakości Leków i Ochrony Zdrowia (EDQM), kontynuowali weryfikację procesów wytwórczych substancji czynnej walsartan u innych wytwórców. Efektem tej weryfikacji było wydanie przez Europejską Agencję Leków rekomendacji wstrzymania w obrocie produktów leczniczych zawierających substancję czynną walsartan, pochodzącą od chińskiego wytwórcy Zheijang Tianyu Pharmaceuticals, jak również ostatnie wykrycie zanieczyszczenia u wytwórcy Mylan Laboratories Limited.