Kolejne opóźnienie na budowie nowej palmiarni w gdańskim Parku Oliwskim. Pojawiły się doniesienia o zejściu wykonawcy z placu budowy

- Rzeczywiście wykonawca opuścił plac budowy, ale nie było to żadne nagłe zejście, tylko po prostu zakończył swoją część prac. Konstrukcja rotundy jest praktycznie gotowa, w tej chwili jej malowanie kończą alpiniści. W ciągu dwóch najbliższych tygodni ogłosimy przetarg na szklenie rotundy. Będzie to trudna operacja, potrzebne jest specjalistyczne szkło, które huta będzie musiała wykonać na zamówienie - mówi Włodzimierz Bartosiewicz , dyrektor DRMG.

O opuszczeniu w ostatni piątek placu budowy palmiarni przez firmę Am-For Arkadiusz Fortuna z Włocławka poinformował portal staraoliwa.pl. By zweryfikować te informacje zwróciliśmy się do dyrektora DRMG nadzorującej inwestycję ze strony miasta.

Modernizacja palmiarni w Oliwskim Parku to jedna z najbardziej problematycznych inwestycji w Gdańsku w ostatnich latach. Pierwszym terminem gdy nowa rotunda miała być ukończona był listopad... 2017 roku . W trakcie prac okazało się jednak, że konstrukcja będzie wymagała dodatkowych wzmocnień, co znacznie wydłużyło realizację inwestycji i jej koszty. Według ostatnich informacji, rotunda miała być gotowa do końca bieżącego roku a budowa miała pochłonąć ponad 12 mln zł.

- Szacujemy, że wspomniane oszklenie potrwa ok. ośmiu miesięcy. Goście wrócą do palmiarni w przyszłe wakacje. Jak tylko uda nam się rozstrzygnąć przetarg na oszklenie ruszymy z kolejnym etapem prac przy palmiarni czyli postępowaniem na nową oranżerię i szklarnię. To będzie dopełnienie całej inwestycji, która będzie gotowa do końca przyszłego roku - dodaje dyr. Bartosiewicz.

Są też lepsze informacje z budowy palmiarni. Gotowy jest już przyległy do niej nowy budynek sanitarno-techniczny, w którym powstała m.in. ogólnodostępna toaleta. Zwiedzającym park ma ona zostać udostępniona na początku sierpnia (w najbliższych dniach prowadzone będą odbiory techniczne budynku).