Kolejne przypadki molestowania seksualnego w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku? Zarzuty w tej sprawie usłyszał 37-letni mieszkaniec Gdyni

Informację o tym, że w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku miało dojść do kolejnych przypadków molestowania seksualnego jako pierwsze podało Radio Gdańsk. W rozmowie z nami gdańska policja potwierdza, że w minioną niedzielę doszło do zatrzymania 37-letniego mężczyzny podejrzanego o doprowadzenie osób małoletnich do poddania się innej czynności seksualnej.

Molestowanie seksualne w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku

W niedzielę, 23 czerwca, ok. godz. 10, policjanci z komisariatu we Wrzeszczu zatrzymali 37-letniego mieszkańca Gdyni jako osobę podejrzaną o doprowadzenie osób małoletnich do poddania się innej czynności seksualnej.