W pierwszym półroczu tego roku Port Lotniczy Gdańsk obsłużył o 10 proc. więcej pasażerów niż w analogicznym okresie 2017 r. To oznacza, że bardzo prawdopodobne jest złamanie na koniec tego roku kolejnej symbolicznej granicy - 5 mln osób na naszym lotnisku. Być może za jakiś czas doczekamy się też pierwszego naprawdę dalekiego połączenia - aż do wschodnich Chin.

W tym roku prawdziwy rozkwit przeżywają loty czarterowe, które osiągają imponujące, bo nie tylko dwu, ale i trzycyfrowe wzrosty.

Na gdańskim lotnisku rośnie też liczba transportowanych towarów - w pierwszym półroczu trafiło do nas blisko 3200 ton różnego rodzaju ładunków.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

– mówi o podsumowaniu pierwszego półrocza Tomasz Kloskowski, prezes zarządu Portu Lotniczego Gdańsk.Takich sezonowych, turystycznych połączeń z Gdańska jest ponad 20. Tradycyjnie dużą popularnością cieszą się kierunki greckie, tureckie czy chorwackie. Najnowszymi czarterami są te do stolicy Albanii - Tirany, hiszpańskiej Almerii oraz do Tunezji.- Po zawieszeniu przez Ryanair lotów z Gdańska do Warszawy, stolica spadła w zestawieniu najpopularniejszych kierunków z pierwszego na czwarte miejsce. Czołówkę stanowią Londyn, Oslo i Sztokholm -Z nowych stałych połączeń, 29 października pojawią się loty do Helsinek, obsługiwane przez linię Norwegian. Odbywały będą się one dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki, ceny biletów zaczynają się od ok. 140 zł.Prawdziwym przebojem jeśli chodzi o połączenia lotnicze z Pomorza może się okazać w najbliższych latach kierunek chiński. W ostatnich dniach w Gdańsku gościła delegacja z położonego nad Morzem Żółtym miasta Qingdao. To jeden z największych portów morskich Chin, duży ośrodek biznesu, nauki i kultury, mający też dynamicznie rozwijające się lotnisko. W tamtejszej aglomeracji mieszka 7 mln osób.Do ustalenia jest przede wszystkim jaka linia miałaby obsługiwać takie połączenie. Jak podaje branżowy portal lotniczy pasażer.com Qingdao ma obecnie połączenia z trzema miastami w Europie: z Frankfurtem (Lufthansa), Londynem-Heathrow i Moskwą-Szeremietiewem (oba realizowane przez Beijing Capital Airlines). Na lotnisku w Qingdao swoją bazę operacyjną mają Shandong Airlines oraz Qingdao Airlines, ale żadna z tych linii póki co nie posiada jednak samolotów mogących wykonywać rejsy międzykontynentalne.