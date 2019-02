Kolejny projekt Euro Styl w Rumi - Osiedle Przy Błoniach

Gdański Euro Styl S.A. z Grupy Dom Development S.A., będącej największym deweloperem w Polsce, rozpoczął nową inwestycję w Rumi - Osiedle przy Błoniach (ul. Błoń Janowskich). W ramach pierwszej części ruszyła sprzedaż 64 mieszkań. Niska, 3-piętrowa, zabudowa budynków wkomponowuje się w naturalne otoczenie zieleni i powstającego dużego Parku Miejskiego Błonia Janowskie. Termin przekazania kluczy do mieszkań to IV kwartał 2020 roku. Docelowo I etap będzie liczyć 128 lokali w czterech budynkach

Osiedle posiadać będzie przyjaźnie zaprojektowaną infrastrukturę i zieleń, co sprzyja integracji sąsiedzkiej. Teren będzie także wyposażony w plac zabaw dla dzieci oraz wiaty rowerowe.

W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla planowany jest rozległy blisko 28-hektarowy Park Miejski Błonia Janowskie, który umożliwi mieszkańcom, spędzanie czasu wolnego w otoczeniu natury. Na terenie parku znajdą się nowoczesne strefy rekreacyjne, np. siłownia, strefa piknikowa, ogniskowa, a także łąki, alejki i ścieżki do spacerów, biegania, jazdy na rowerze czy innych form spędzania czasu. W parku przewidziane są także dwa place zabaw dla dzieci. Najmłodsi będą mogli także korzystać m.in. z przyrodniczej ścieżki dydaktycznej lub poćwiczyć zasady ruchu w rowerowym miasteczku.

Dodatkowymi atutami nowej inwestycji jest dobra komunikacja umożliwiająca szybki transport do Trójmiasta i okolic, w tym bliskość Gdyni (ok. 3 km). Tuż przy inwestycji znajdzie się przystanek autobusowy, a 1,7 km od osiedla jest stacja SKM Rumia Janowo. Okolica posiada w pełni rozwiniętą infrastrukturę miejską, sklepy, restauracje, ośrodki kultury oraz szkoły i przedszkola. W bezpośrednim sąsiedztwie (oddalona o 150 m), inwestycji znajduje się także Galeria Handlowa Centrum Janowo nieco dalej Galeria Rumia, Port Rumia i liczne pasaże handlowe. Miłośnicy zakupów na bazarkach będą mogli na targu miejskim kupić świeże owoce, warzywa czy przetwory od lokalnych rolników. Zaledwie 2 km od inwestycji znajdują się piękne leśne tereny – Trójmiejski Park Krajobrazowy.

Założeniem projektu Osiedla przy Błoniach jest stworzenie przyjaznej przestrzeni do życia blisko natury, jednocześnie z doskonałym dostępem do rozwiniętej infrastruktury miejskiej. Jest to już druga inwestycja Euro Stylu w Rumi, obecnie trwa także realizacja Osiedla Locus. Oba osiedla stanowią komplementarną ofertę o szerokim zakresie cenowym, który zadowoli każdego zainteresowanego nabyciem mieszkania. Rumia dynamicznie się rozwija i przyciąga nowych mieszkańców pięknymi zielonymi terenami oraz doskonałym połączeniem z Trójmiastem czy okolicznymi Redą lub Wejherowem - mówi Magdalena Reńska, Dyrektor Zarządzająca Euro Styl S.A.

ARCHITEKTURA

W ramach pierwszej części osiedla powstaną dwa minimalistyczne, eleganckie budynki, o funkcjonalnych przestrzeniach wspólnych. Kwiatowe motywy będą zdobić klatki schodowe i podkreślać wyjątkowość lokalizacji. Jasna elewacja z elementami w ciepłym kolorze drewna, przeszklone drzwi i strefy wejścia oraz ażurowe balustrady balkonowe nadadzą inwestycji lekkości i nowoczesności.

MIESZKANIA - OFERTA

Do sprzedaży trafiły 64 mieszkania (budynki A i B) o metrażach od 36,78 mkw. do 62,76 mkw. Mieszkania będą posiadać tarasy i balkony oraz ogródki usytuowane na parterze w cenie mieszkania. Ceny mieszkań kształtują się od 197 509 zł do 309 880 zł. Na terenie Osiedla przy Błoniach powstanie funkcjonalny parking naziemny oraz podziemna hala garażowa. W trosce o spokój oraz bezpieczeństwo mieszkańców zminimalizowano ruch kołowy poprzez zaprojektowanie szlabanu.

W ofercie przewidziano komórki lokatorskie w cenie od 3 097 zł do 10 132 z