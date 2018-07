Terminale portu w Gdańsku w ciągu sześciu miesięcy przeładowały w kierunku za granicę i do kraju ponad 25 mln ton towarów. To o 35 proc. więcej niż w pierwszej połowie roku ubiegłego.

Gdański port jest już na 4 miejscu pod względem wielkości przeładunków na Bałtyku. Wyprzedził Geteborg i Kłajpedę.- Jesteśmy w ścisłej czołówce najdynamiczniejszych portów w Europie i na świecie - powiedział AGdański port w tym roku chce przekroczyć historyczną granicę 50 mln ton przeładowanych towarów. Dane za pół roku wskazują, że cel jest realny, bo rosną wszystkie grupy towarowe. Przeładunki towarów masowych sypkich wzrosły do 2 mln ton, o 21 proc. Przez place składowe przewinęło się ponad 38 tys. samochodów, o 24 proc. więcej niż rok temu. Możliwe, że roczne przeładunki aut osiągną 100 tys. sztuk. Dynamicznie rosły przeładunki paliw. W ciągu sześciu miesięcy port przeładował ich 8,3 mln ton ( wzrost o 31 proc.), a na koniec roku może zostać pobity absolutny rekord, czyli około 15 mln ton.Najbardziej wzrosły przeładunki węgla, o 66 proc. do 3,5 mln ton.Największe znaczenie ma jednak dynamika przeładunków drobnicy, głownie skonteneryzowanej. Przeładowano jej 11 mln ton, z tego 10,5 mln w kontenerach, których w ciągu pół roku przez DCT do odbiorców trafiło prawie 1 mln. Na koniec roku spodziewany jest wynik 2 mln TEU.- Tonażowo i ilościowo przeładunki kontenerów wzrosły o ponad 40 proc. - powiedział Kłos. - Pod tym względem zrównujemy się z St. Petersburgiem, w którym jednak taki wolumen uzyskiwany jest dzięki kilku terminalom kontenerowym, u nas takie obroty generuje jeden.Jak podkreślali przedstawiciele portu, pod względem przeładunku kontenerów, są obecnie możliwości i perspektywy aby wzrósł on o przynajmniej 500 tys. kontenerów w ciągu roku lub dwóch.W porcie pojawiło się także drewno. To efekt ubiegłorocznych nawałnic. Drewno powalonych drzew wysyłane jest za granicę.W gdańskim porcie rozpoczną się niebawem inwestycje w poprawę układu drogowego i kolejowego oraz w pogłębienie i poszerzenie toru wodnego do Portu Północnego. Trwa przebudowa i modernizacja wielu nabrzeży w porcie wewnętrznym.