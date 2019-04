Komitet Obrony Demokracji i związkowcy osobno oddali hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej na Pl. Solidarności w Gdańsku [zdjęcia]

- Plac Solidarności w Gdańsku to miejsce dla nas o szczególnym znaczeniu. Tutaj stoi symboliczny pomnik Poległych Stoczniowców, którzy zginęli za naszą wolność. Plac i pomnik jest świadectwem zrywu społeczeństwa do wygranej walki, o między innymi, poszanowanie praw obywateli do gromadzenia się i swobody wypowiedzi i nie może być miejscem do którego reglamentowany jest dostęp przez kogokolwiek. Ten szczególny fragment przestrzeni publicznej Gdańska nie jest nekropolią i ze zrozumieniem, w swojej historii słyszał okrzyki sprzeciwu jak i poparcia, słyszał płacz, ale i wybuchy radości, słyszał szum tłumów, ale i słyszał ciszę, pozostając pustym i dlatego musi być dostępny dla każdego, wolny i niezależny. Każdemu musi być na nim wolno wypowiadać słowa w obronie wartości które wyznaje, w formie i kształcie odpowiednim do miejsca, bo tego oczekiwaliby stoczniowcy i robotnicy z placu Solidarności - podkreślili organizatorzy wydarzenia Komitetu Obrony Demokracji.