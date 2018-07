Komitet Obrony Demokracji, w środę (25.07), zorganizował kolejny protest w obronie sądownictwa przed gdańskim sądem okręgowym. Wzięło w nim udział ok. 100 osób, które skandowały: „Konstytucję obronimy”, „Precz z komuną”, „Wszyscy razem, pięści w górę, obalimy dyktaturę”

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

- Pamiętajcie, wolne sądy są gwarancją wolnych wyborów, a wolne wybory są gwarancją wolnego kraju – mówili przedstawiciele KOD ze sceny.Do zgromadzonych przemawiała m.in.- Dzisiejszy dzień dla mnie, jako sędziego polskiego, jako sędziego europejskiego, jest smutny. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał dzisiaj orzeczenie, w którym tak naprawdę powiedział, że inne sądy UE mogą wątpić w to, czy polskie sądy są jeszcze europejskie. Dla mnie osobiście to jest dramat, chociaż to orzeczenie potwierdza obawy tutaj nas stojących. To znaczy, że słusznie się martwimy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zapytanie sądu z Irlandii, czy może bezwarunkowo wydać człowieka ściganego europejskim nakazem aresztowania przez Polskę, orzekł, że sąd ma obowiązek zbadać, czy taka osoba ma zagwarantowane prawo do rzetelnego procesu, czy taka osoba będzie sądzona przez niezależny sąd, wolny od wszelkich wpływów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje, że jest głęboko zatroskany sytuacją praworządności w Polsce.Sędzia podkreśliła także, że pisanie do pierwszej pani prezes (Małgorzata Gersdorf – dop, red.) ma sens, a sędziowie Sądu Najwyższego dziękują za wsparcie obywateli.Głos zabrał także- Mamy kolejny już ostry atak na Sąd Najwyższy, bo przecież ci ludzie pokazali, że nie mają zielonego pojęcia o tworzeniu prawa. Już szykuje się szósta poprawka do ustawy o Sądzie Najwyższym, bo piąta, uchwalona przez Sejm, zaklepana w bardzo pilnym trybie przez Senat i leżąca na biurku prezydenta powołuje się na przepisy nieistniejące. To w sposób jednoznaczny pokazuje, że większość pisowska nie liczy się z nikim i z niczym – mówił.