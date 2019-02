Komunikacja miejska w Gdańsku. Kolejne zmiany na liniach autobusowych. Lista zmian

Od soboty, 23 lutego 2019 roku na wniosek pasażerów, szykują się zmiany na liniach autobusowych 117, 143, 174, 178, 269, N1 i N11.

Linie 117 i 143:

- zmiana statusu przystanku „Sopot 23 Marca” [4053, 4054] w Sopocie z warunkowego na stały.

Linia 174:

- uruchomiona zostanie para przystanków „Sulmin Wrzosowe Wzgórze” [7911, 7912] w Sulminie, między przystankami „Sulmin” a „Niestępowo Sulmińska”. Przystanki będą posiadały status przystanków warunkowych – „na żądanie”.

Linia 178:

- zmiana rozkładów jazdy we wszystkie dni tygodnia. Na trasie linii uruchomiony zostanie przystanek „Żarnowiecka” [9987] przy ul. Osiedle, między przystankami „Dworkowa” / ”Na Szańcach” a „Miałki Szlak”. Ponadto do potrzeb pasażerów zostaną dostosowane godziny odjazdów, a rozkładowe czasy przejazdu zostaną wydłużone celem ograniczenia opóźnień. Większą liczbą kursów obsługiwane będą dalsze rejony ulic: Modrej i Łanowej.

Linia 269:

Kurs wykonywany dotychczas o godz. 11:23 z przystanku „Kukawka” będzie realizowany o 13 minut później, o godz. 11:36.

Linia N1:

Kurs wykonywany o godz. 23:31 z pętli „Jaworzniaków” będzie wykonywany z zajazdem na przystanek „Grudziądzka”.

Linia N11:

Korekta czasów przejazdu na odcinku Olszynka – Dworzec Główny, zmianie ulegną też godziny odjazdów z przystanku „Miałki Szlak” w kierunku Dworca Głównego. Kurs wykonywany dotychczas z Dworca Głównego o 4:10, zostanie przyspieszony o 6 minut, na godz. 4:04. Ponadto, linia będzie obsługiwać nowy przystanek „Żarnowiecka” [9987] przy ul. Osiedle, między przystankami „Dworkowa”/„Na Szańcach” a „Miałki Szlak” – jak linia 178.

Nowe przystanki

Na wnioski pasażerów uruchomione zostaną nowe przystanki na liniach 174 i 178. Na tej ostatniej linii dostosowanie godzin odjazdów do potrzeb osób korzystających z komunikacji miejskiej oznacza przesunięcia odjazdów w czasie nawet do 10 minut. Kolejny element to skierowanie dodatkowych kursów ul. Modrą i Łanową, dzięki czemu ich liczba w soboty, niedziele i święta wzrośnie dwukrotnie, z czterech do ośmiu.

- Z funkcjonującej na Osowej linii 269 korzystają głównie uczniowie tamtejszych szkół. By dostosować się do godzin zakończenia zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 81, kurs wykonywany dotychczas o godz. 11:23 z przystanku „Kukawka”, zostanie wykonany 13 minut później, czyli o godz. 11:36, co pozwoli dzieciom na spokojne dotarcie do przystanku – wyjaśnia Sebastian Zomkowski. – Z kolei przyspieszenie kursu powrotnego linii nocnej N11 z Olszynki ułatwi pasażerom przesiadki z tego autobusu na inne środki transportu ok. godziny 4:50 – podsumowuje p.o. Dyrektora ZTM w Gdańsku.