We wtorek, 24 lipca br, rozpocznie się remont torowiska na gdańskich Stogach. Będą utrudnienia w ruchu!

W pierwszej kolejności wykonawca - konsorcjum hiszpańskich firm Alidesa i Colavi, weźmie się za remont jezdni oraz ścieżki rowerowej przy ulicy Wosia Budzysza. Główny element inwestycji, czyli torowisko tramwajowe , zostanie zamknięte dopiero po wakacjach.Przyszłotygodniowy start prac spowoduje, że kierowcy, która stanie się dwukierunkowa. Ruch pieszy w obrębie prac odbywał się będzie po wyznaczonych tymczasowych chodnikach.Przypominamy, że docelowarealizowana jest w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa. Koszt inwestycji to ponad 110 min zł, z czego ponad 46 min zł to pozyskane dofinansowanie unijne, pozostałe środki pochodzą z budżetu Miasta Gdańska. Przewidywany termin zakończenia robót to połowa roku 2019.Istniejące torowisko tramwajowe zostanie przebudowane na odcinku od skrzyżowania ul. Sucharskiego z ul. Wosia Budzysza, biegnącego dalej wzdłuż Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej do Pętli „Stogi Plaża". To odcinek o łącznej długości ok. 3700 m (linia dwutorowa). Przebudowane zostaną także dwie pętle: tramwajowo-autobusowa „Pasanil" (ok. 350 m) i tramwajowa „Plaża Stogi" (ok. 450 m), na których pojawią się dodatkowo tory odstawcze. Aby mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej było wygodniej, na odcinku tym. Będą one włączone do sieci TRISTAR, a także do systemu informacji pasażerskiej.- Dzięki tej inwestycji poprawi się jakość nie tylko torów tramwajowych i sieci trakcyjnej. Przebudowany zostanie również istniejący układ dróg (ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego, odcinek ul. Nowotnej) wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i trasami pieszo-rowerowymi. Łącznie przebudujemy ponad 2,5 km dróg, prawie 2 km chodników, oraz 1,2 km ścieżek rowerowych i tras. Wykonawca zmodernizuje także sieci wodociągowe i kanalizacyjne - podkreśla